https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقوم الجهات المعينة حاليا بتطهيرها من الألغام. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T11:24+0000

2024-07-14T11:24+0000

2024-07-14T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقوم بتطهيرها من الألغام".وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 128 في مناطق فوديانوي وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمسة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم "إم 777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "إم 198" مصنوعة في الولايات المتحدة ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم.ونتيجة للعمليات، تم تدمير محطة الاستطلاع الإلكتروني "بلاستون"، ومحطة رادار الاستطلاع الجوي الإسرائيلية الصنع "رادا برس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قطارًا للسكك الحديدية يضم أفرادًا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسر العدو نتيجة الضربات أكثر من 140 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريس-تي" المصنوعة في ألمانيا وثلاث قاذفات لنظام الدفاع الجوي"إس-125"، ورادار متعدد الوظائف مصنوع في ألمانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

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روسيا, رصد عسكري