https://sarabic.ae/20240713/مشاهد-للحظة-رفع-العلم-الروسي-فوق-مبنى-إداري-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو--1090765436.html

مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر رفع العلم الروسي فوق المبنى الإداري في قرية أوروزهاينوي في مقاطعة زابوروجيه. 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T15:54+0000

2024-07-13T15:54+0000

2024-07-13T15:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبيّن المشاهد لحظة تسلق الجنود الروس فوق المبنى الإداري في قرية أوروزهاينوي في مقاطعة زابوروجيه، ورفع العلم الروسي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 2075 عسكريا أوكرانيا خلال عمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في بيان صادر عن الوزارة حول نتائج العمليات أن "مجموعة قوات (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء مشاة البحرية 34 وألوية الدفاع الأرضي 113 و125 و127 ولواء الحرس الوطني الثالث عشر في عدة بلدات، وتكبيد العدو خسائر بنحو 205 قتلى".وأوضح البيان أن قوات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا.وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" هزمت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 في عدة بلدات، كما أسفرت العمليات عن خسائر في القوات المسلحة الأوكرانية بما يصل إلى 105 عسكريين".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240713/الكرملين-المفارقة-هي-أن-واشنطن-تواصل-كسب-المال-بينما-أوروبا-في-مرمى-الصواريخ-1090754276.html

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