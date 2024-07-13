https://sarabic.ae/20240713/الكرملين-المفارقة-هي-أن-واشنطن-تواصل-كسب-المال-بينما-أوروبا-في-مرمى-الصواريخ-1090754276.html
الكرملين: المفارقة هي أن واشنطن تواصل كسب المال بينما أوروبا "في مرمى الصواريخ"
الكرملين: المفارقة هي أن واشنطن تواصل كسب المال بينما أوروبا "في مرمى الصواريخ"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن أوروبا تمر بوقت عصيب حاليًا وتقف على حافة الانهيار التام. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T13:35+0000
2024-07-13T13:35+0000
2024-07-13T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، تعليقًا على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا، إن "أوروبا الآن تتلاشى، وليس هذا هو الوقت الأفضل لأوروبا. لذلك، سيعيد التاريخ نفسه بأشكال مختلفة".وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على ذلك: "بالطبع". وأشار بيسكوف إلى أنه "كان هناك دائمًا موقف متناقض: نشرت الولايات المتحدة أنواعًا مختلفة من الصواريخ، بمدى مختلف، لكنها كانت تستهدف تقليديًا بلدنا، وبناء على ذلك، حددت بلادنا النقاط الأوروبية كأهداف لصواريخنا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240713/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مصنعا-لإنتاج-المتفجرات-ومحطة-رادار-تابعة-لنظام-كييف-1090751374.html
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روسيا
الكرملين: المفارقة هي أن واشنطن تواصل كسب المال بينما أوروبا "في مرمى الصواريخ"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن أوروبا تمر بوقت عصيب حاليًا وتقف على حافة الانهيار التام.
وقال بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، تعليقًا على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا، إن "أوروبا الآن تتلاشى، وليس هذا هو الوقت الأفضل لأوروبا. لذلك، سيعيد التاريخ نفسه بأشكال مختلفة".
وأضاف بيسكوف أن "روسيا تتمتع بقدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في أوروبا، لكن الضحايا المحتملين في هذه الحالة ستكون العواصم الأوروبية".
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على ذلك: "بالطبع". وأشار بيسكوف إلى أنه "كان هناك دائمًا موقف متناقض: نشرت الولايات المتحدة أنواعًا مختلفة من الصواريخ، بمدى مختلف، لكنها كانت تستهدف تقليديًا بلدنا، وبناء على ذلك، حددت بلادنا النقاط الأوروبية كأهداف لصواريخنا".
وأوضح أن المفارقة هي أن الولايات المتحدة تواصل كسب المال، في حين أن أوروبا "في مرمى الصواريخ".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.