سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج المتفجرات ومحطة رادار تابعة لنظام كييف
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية والمدفعية التابعة لها استهدفت مصنعًا للمتفجرات الأوكرانية وأهدافًا أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار "بي-18"، وأصابت أيضًا مصنعًا لإنتاج المتفجرات، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 ساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و6 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" و17 طائرة مسيّرة جميعها تابعة لنظام كييف.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز" وصاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لإطلاق النار على أهداف أرضية، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و17 مركبة جوية دون طيار".
وسيطرت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوى العاملة من ألوية المشاة الآلية 58، و72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123، ولواء الحرس الوطني الحادي والعشرين في ستوروزيفوي، ماكاروفكا وبريتشيستوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو أكثر من 140 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113" وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية مجموعة الأفراد ومعدات الألوية الآلية 65 و118 في القوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 124 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا ومالايا توكماشكا من مقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعين هاوتزر عيار 152 ملم، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.