https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-4-مسيرات-أوكرانية-في-أجواء-روستوف-وبيلغورود-وكورسك-1090746910.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء روستوف وبيلغورود وكورسك
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء روستوف وبيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T06:13+0000
2024-07-13T06:13+0000
2024-07-13T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/حريق-في-مستودع-للنفط-بمقاطعة-روستوف-بسبب-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-1090745779.html
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روسيا
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء روستوف وبيلغورود وكورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.