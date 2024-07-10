https://sarabic.ae/20240710/مصدر-عسكري-القوات-الروسية-تنفذ-سلسلة-من-الهجمات-على-مواقع-استراتيجية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1090648980.html

مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية

مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T06:29+0000

2024-07-10T06:29+0000

2024-07-10T06:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف قرية بيلينكويي بالقرب من محطة نيبولون، حيث يتم تخزين المعدات العسكرية، وفي جوارها، يجري إصلاح معدات عسكرية، ويوجد هناك مبان لثكنات القوات الداخلية مجاورة للمحطة، وحدث انفجار قوي بعد الاستهداف".ووفقًا للمنسق السري، يوجد على أراضي مطار "ريفني" مركز خدمة للطائرات الخفيفة، حيث يتم الآن تجميع الطائرات المسيرة، ويتم تخزين المعدات في حظائر وصناديق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يقع مجمع فنادق "صوفيا" هناك، حيث غالبا ما يتم إيواء المرتزقة الغربيين.وأشار إلى أن المستشفى في سنيغيريفكا لا يمكنها استيعاب الجميع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوفمشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-تحول-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-إلى-رماد-فيديو-1090615448.html

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