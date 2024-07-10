https://sarabic.ae/20240710/مصدر-عسكري-القوات-الروسية-تنفذ-سلسلة-من-الهجمات-على-مواقع-استراتيجية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1090648980.html
مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية
مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T06:29+0000
2024-07-10T06:29+0000
2024-07-10T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف قرية بيلينكويي بالقرب من محطة نيبولون، حيث يتم تخزين المعدات العسكرية، وفي جوارها، يجري إصلاح معدات عسكرية، ويوجد هناك مبان لثكنات القوات الداخلية مجاورة للمحطة، وحدث انفجار قوي بعد الاستهداف".ووفقًا للمنسق السري، يوجد على أراضي مطار "ريفني" مركز خدمة للطائرات الخفيفة، حيث يتم الآن تجميع الطائرات المسيرة، ويتم تخزين المعدات في حظائر وصناديق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يقع مجمع فنادق "صوفيا" هناك، حيث غالبا ما يتم إيواء المرتزقة الغربيين.وأشار إلى أن المستشفى في سنيغيريفكا لا يمكنها استيعاب الجميع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوفمشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-تحول-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-إلى-رماد-فيديو-1090615448.html
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روسيا
مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية
06:29 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 06:39 GMT 10.07.2024)
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى تحييد أكثر من 100 شخص من "أنصار بانديرا" (جماعة إرهابية نازية متطرفة محظورة في روسيا) في مقاطعة نيكولاييف.
وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف قرية بيلينكويي بالقرب من محطة نيبولون، حيث يتم تخزين المعدات العسكرية، وفي جوارها، يجري إصلاح معدات عسكرية، ويوجد هناك مبان لثكنات القوات الداخلية مجاورة للمحطة، وحدث انفجار قوي بعد الاستهداف".
وأضاف: "سُمعت ثلاثة انفجارات في مدينة ريفني..... كانت الانفجارات من الجانب الغربي للمدينة، حيث توجد وحدة عسكرية تعرضت للهجوم سابقًا في منقطة أوباروف. الاستهداف الثاني في حوالي الساعة 2:40 صباحًا، بدأ بانقطاع الإنارة، أما الاستهداف الثالث في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فقد سُمع دوي الانفجارات في جانب مطار ريفني في اتجاه وحدة الاتصالات".
ووفقًا للمنسق السري، يوجد على أراضي مطار "ريفني" مركز خدمة للطائرات الخفيفة، حيث يتم الآن تجميع الطائرات المسيرة، ويتم تخزين المعدات في حظائر وصناديق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يقع مجمع فنادق "صوفيا" هناك، حيث غالبا ما يتم إيواء المرتزقة الغربيين.
وأردف قائلا: "اليوم ضربوا (القوات الروسية) مواقع "أنصار بانديرا" في سنيغيريفكا. احتل الجيش الأوكراني جميع المنازل التي فر أصحابها من الحرب، وأطلق النازيون النار عليهم أيضًا، في سبتمبر (أيلول) 2023. اعتبارًا من الساعة 8:00 اليوم 10 يوليو (تموز الجاري)، لا تزال عملية إزالة الأنقاض جارية، ولكن من المعروف أن مئات من "البندريين" لقوا حتفهم، ويتم نقل الباقي في جميع أنحاء المنطقة بسيارات الإسعاف".
وأشار إلى أن المستشفى في سنيغيريفكا لا يمكنها استيعاب الجميع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.