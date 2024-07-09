القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف

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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/القوات-الروسية-تشن-هجمات-على-خط-دفاع-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أوريخوف-1090610402.html
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن خط دفاع القوات الأوكرانية في اتجاه أوريخوف لخط المواجهة في... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T06:53+0000
2024-07-09T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للضربات المكثفة التي قام بها طيراننا ومدفعيتنا في الخطوط الأمامية، تعرض خط دفاع العدو في اتجاه أوريخوف لأضرار جسيمة".وأشار إلى أن "قواتنا تمنع المسلحين الأوكرانيين من بناء وموافع دفاعية موثوقه هنا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديومقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
https://sarabic.ae/20240709/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1090608612.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف

06:53 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن خط دفاع القوات الأوكرانية في اتجاه أوريخوف لخط المواجهة في زابوروجيه تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الواسعة النطاق.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للضربات المكثفة التي قام بها طيراننا ومدفعيتنا في الخطوط الأمامية، تعرض خط دفاع العدو في اتجاه أوريخوف لأضرار جسيمة".
وأشار إلى أن "قواتنا تمنع المسلحين الأوكرانيين من بناء وموافع دفاعية موثوقه هنا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية
04:30 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.
وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
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