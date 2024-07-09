https://sarabic.ae/20240709/القوات-الروسية-تشن-هجمات-على-خط-دفاع-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أوريخوف-1090610402.html
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن خط دفاع القوات الأوكرانية في اتجاه أوريخوف لخط المواجهة في... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T06:53+0000
2024-07-09T06:53+0000
2024-07-09T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_066e947db45144ead98583685e101f28.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للضربات المكثفة التي قام بها طيراننا ومدفعيتنا في الخطوط الأمامية، تعرض خط دفاع العدو في اتجاه أوريخوف لأضرار جسيمة".وأشار إلى أن "قواتنا تمنع المسلحين الأوكرانيين من بناء وموافع دفاعية موثوقه هنا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديومقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
https://sarabic.ae/20240709/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1090608612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a91d35967ac79fab5f7ae857fa1b57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن خط دفاع القوات الأوكرانية في اتجاه أوريخوف لخط المواجهة في زابوروجيه تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الواسعة النطاق.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للضربات المكثفة التي قام بها طيراننا ومدفعيتنا في الخطوط الأمامية، تعرض خط دفاع العدو في اتجاه أوريخوف لأضرار جسيمة".
وأشار إلى أن "قواتنا تمنع المسلحين الأوكرانيين من بناء وموافع دفاعية موثوقه هنا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.
وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.