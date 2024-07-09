https://sarabic.ae/20240709/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدد-كبير-من-المسيرات-الأوكرانية-1090608612.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T04:30+0000

2024-07-09T04:30+0000

2024-07-09T04:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على الأراضي الروسية، دمرت واعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.الجيش الروسي يحول دبابة "أبرامز" إلى جحيم... فيديوبدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240709/مقتل-4-مدنيين-واصابة-20-في-مقاطعة-بيلغورود-ننيجة-القصف-الأوكراني--1090608291.html

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