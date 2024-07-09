مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/مقتل-4-مدنيين-واصابة-20-في-مقاطعة-بيلغورود-ننيجة-القصف-الأوكراني--1090608291.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل 4 مدنيين قتلو وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T04:19+0000
2024-07-09T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلادكوف على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار إلى تضرر 160 شقة و60 منزلاً خاصاً ونحو 140 سيارة نتيجة الهجمات.وتابع: "سنحاول بدء جميع أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
https://sarabic.ae/20240622/تدمير-مسيرتين-أوكرانتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1090059124.html
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روسيا

مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني

04:19 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 04:28 GMT 09.07.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Anton Vergun
/
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل 4 مدنيين قتلو وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال غلادكوف على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "كانت الساعات الـ24 الماضية صعبة وصعبة للغاية بالنسبة لمقاطعة بيلغورود. قُتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 شخصًا، ولا يزال 17 شخصًا في مؤسسات الرعاية الصحية، اثنان منهم في حالة خطيرة. وجميعهم يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى تضرر 160 شقة و60 منزلاً خاصاً ونحو 140 سيارة نتيجة الهجمات.
وتابع: "سنحاول بدء جميع أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن".
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22 يونيو, 04:30 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
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