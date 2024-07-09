https://sarabic.ae/20240709/مقتل-4-مدنيين-واصابة-20-في-مقاطعة-بيلغورود-ننيجة-القصف-الأوكراني--1090608291.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل 4 مدنيين قتلو وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T04:19+0000
2024-07-09T04:19+0000
2024-07-09T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088797721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3d6fb148603be8b6ec387edbaebacca.jpg
وقال غلادكوف على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار إلى تضرر 160 شقة و60 منزلاً خاصاً ونحو 140 سيارة نتيجة الهجمات.وتابع: "سنحاول بدء جميع أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
https://sarabic.ae/20240622/تدمير-مسيرتين-أوكرانتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1090059124.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088797721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8551217a3d33a9812e87af838e668ed2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلغورود ننيجة القصف الأوكراني
04:19 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 04:28 GMT 09.07.2024)
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل 4 مدنيين قتلو وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال غلادكوف على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "كانت الساعات الـ24 الماضية صعبة وصعبة للغاية بالنسبة لمقاطعة بيلغورود. قُتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 شخصًا، ولا يزال 17 شخصًا في مؤسسات الرعاية الصحية، اثنان منهم في حالة خطيرة. وجميعهم يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة".
وأشار إلى تضرر 160 شقة و60 منزلاً خاصاً ونحو 140 سيارة نتيجة الهجمات.
وتابع: "سنحاول بدء جميع أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.