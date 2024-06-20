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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240620/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مناطق-1090002320.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أديغيا وإقليم كراسنودار ومقاطعات... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T05:13+0000
2024-06-20T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي الروسية".وأضافت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت ست طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية أديغيا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بالإضافة إلى طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لتفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات الغربيةبدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240620/مساعد-الرئيس-الروسي-وزارة-الدفاع-الروسية-منخرطة-في-إنتاج-الطائرات-بدون-طيار-1090001154.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق

05:13 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أديغيا وإقليم كراسنودار ومقاطعات بريانسك وروستوف وأوريول وبيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي الروسية".
وأضافت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت ست طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية أديغيا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بالإضافة إلى طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
حاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
01:10 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لتفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات الغربية
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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