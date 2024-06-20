https://sarabic.ae/20240620/مساعد-الرئيس-الروسي-وزارة-الدفاع-الروسية-منخرطة-في-إنتاج-الطائرات-بدون-طيار-1090001154.html
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية تشارك بشكل كامل في إنتاج الطائرات بدون طيار وتعمل على زيادة أنواعها. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T01:10+0000
2024-06-20T01:10+0000
2024-06-20T01:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ديومين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الدفاع (الروسية) منخرطة بشكل كامل في هذا العمل وتعمل على زيادة أنواع الطائرات بدون طيار، وهذه مسألة ذات أهمية استراتيجية".وردًا على سؤال عما إذا كان إنتاج الطائرات المسيرة المطلوبة قد تم تنظيمه بشكل جيد، أوضح ديومين أن العمل جارٍ على قدم وساق.
https://sarabic.ae/20211112/بالاعتماد-على-الذكاء-الاصطناعيروسيا-تخطو-خطوة-كبيرة-في-سوق-الطائرات-بدون-طيار-1050689264.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
أكد مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية تشارك بشكل كامل في إنتاج الطائرات بدون طيار وتعمل على زيادة أنواعها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ديومين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الدفاع (الروسية) منخرطة بشكل كامل في هذا العمل وتعمل على زيادة أنواع الطائرات بدون طيار، وهذه مسألة ذات أهمية استراتيجية".
12 نوفمبر 2021, 14:38 GMT
وردًا على سؤال عما إذا كان إنتاج الطائرات المسيرة المطلوبة قد تم تنظيمه بشكل جيد، أوضح ديومين أن العمل جارٍ على قدم وساق.