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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240620/مساعد-الرئيس-الروسي-وزارة-الدفاع-الروسية-منخرطة-في-إنتاج-الطائرات-بدون-طيار-1090001154.html
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية تشارك بشكل كامل في إنتاج الطائرات بدون طيار وتعمل على زيادة أنواعها. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T01:10+0000
2024-06-20T01:10+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ديومين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الدفاع (الروسية) منخرطة بشكل كامل في هذا العمل وتعمل على زيادة أنواع الطائرات بدون طيار، وهذه مسألة ذات أهمية استراتيجية".وردًا على سؤال عما إذا كان إنتاج الطائرات المسيرة المطلوبة قد تم تنظيمه بشكل جيد، أوضح ديومين أن العمل جارٍ على قدم وساق.
https://sarabic.ae/20211112/بالاعتماد-على-الذكاء-الاصطناعيروسيا-تخطو-خطوة-كبيرة-في-سوق-الطائرات-بدون-طيار-1050689264.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مساعد الرئيس الروسي: وزارة الدفاع الروسية منخرطة في إنتاج الطائرات بدون طيار

01:10 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصور حاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين
 حاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Алексей Никольский
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تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية تشارك بشكل كامل في إنتاج الطائرات بدون طيار وتعمل على زيادة أنواعها.
موسكو - سبوتنيك. وقال ديومين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الدفاع (الروسية) منخرطة بشكل كامل في هذا العمل وتعمل على زيادة أنواع الطائرات بدون طيار، وهذه مسألة ذات أهمية استراتيجية".
طائرة أوريون دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي... روسيا تخطو خطوة كبيرة في سوق الطائرات بدون طيار
12 نوفمبر 2021, 14:38 GMT
وردًا على سؤال عما إذا كان إنتاج الطائرات المسيرة المطلوبة قد تم تنظيمه بشكل جيد، أوضح ديومين أن العمل جارٍ على قدم وساق.
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