https://sarabic.ae/20240622/تدمير-مسيرتين-أوكرانتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1090059124.html
تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار، فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T04:30+0000
2024-06-22T04:30+0000
2024-06-22T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنوخين، في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "خلال الليل، تعرضت مقاطعتنا، مرة أخرى، لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين. حاول العدو مهاجمة إحدى المنشآت العسكرية الموجودة في مقاطعة سمولينسك. تم تدمير جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي".وأضاف: "لم تكن هناك إصابات أو أضرار تعمل عليها أجهزة إنفاذ القانون"، مطالبًا الأهالي التزام الهدوء.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240620/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مناطق-1090002320.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
04:30 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 22.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار، فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنوخين، في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "خلال الليل، تعرضت مقاطعتنا، مرة أخرى، لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين. حاول العدو مهاجمة إحدى المنشآت العسكرية
الموجودة في مقاطعة سمولينسك. تم تدمير جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي".
وأضاف: "لم تكن هناك إصابات أو أضرار تعمل عليها أجهزة إنفاذ القانون"، مطالبًا الأهالي التزام الهدوء.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.