https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يحول-دبابة-أبرامز-إلى-جحيم-فيديو-1090406645.html
الجيش الروسي يحول دبابة "أبرامز" إلى جحيم... فيديو
الجيش الروسي يحول دبابة "أبرامز" إلى جحيم... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مدفعية قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز" في اتجاه أفدييفكا بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T06:37+0000
2024-07-03T06:37+0000
2024-07-03T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "دمر طاقم المدفعية التابع لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام قذيفة كراسنوبول عالية الدقة، دبابة أخرى من طراز"إم 1 أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضافت: "بعد تلقي إحداثيات الهدف من طاقم الطائرة دون طيار، وصل الجنود إلى موقع إطلاق النار، وصوبوا المركبة القتالية نحو الهدف ودمروا دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بإصابة دقيقة. بعد إنجاز المهمة القتالية، قام الجنود على الفور بتغيير موقع إطلاق النار وتمويه المركبة القتالية والاحتماء في مخبأ".الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكاووافقت الولايات المتحدة على إرسال 31 دبابة من طراز أبرامز إلى أوكرانيا في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد حملة استمرت أشهراً شنتها كييف للتأكيد على أن المركبات ضرورية لقدرتها على اختراق الدفاعات الروسية.ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الغربية في وقت لاحق أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" المنقولة من الولايات المتحدة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، ما جعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة: فقد فقدت بالفعل خمس دبابات من أصل 31 في ذلك الوقت نتيجة الهجمات الروسية.القوات الروسية تستهدف دبابة "أبرامز" بقذيفة "تشعلها كعود ثقاب" على محور أفدييفكا
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روسيا
الجيش الروسي يحول دبابة "أبرامز" إلى جحيم... فيديو
06:37 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 06:40 GMT 03.07.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مدفعية قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز" في اتجاه أفدييفكا بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر طاقم المدفعية التابع لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام قذيفة كراسنوبول عالية الدقة، دبابة أخرى من طراز"إم 1 أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضافت: "بعد تلقي إحداثيات الهدف من طاقم الطائرة دون طيار، وصل الجنود إلى موقع إطلاق النار، وصوبوا المركبة القتالية نحو الهدف ودمروا دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بإصابة دقيقة. بعد إنجاز المهمة القتالية، قام الجنود على الفور بتغيير موقع إطلاق النار وتمويه المركبة القتالية والاحتماء في مخبأ".
ووافقت الولايات المتحدة على إرسال 31 دبابة من طراز أبرامز إلى أوكرانيا في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد حملة استمرت أشهراً شنتها كييف للتأكيد على أن المركبات ضرورية لقدرتها على اختراق الدفاعات الروسية.
ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الغربية في وقت لاحق أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" المنقولة من الولايات المتحدة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، ما جعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة: فقد فقدت بالفعل خمس دبابات من أصل 31 في ذلك الوقت نتيجة الهجمات الروسية.