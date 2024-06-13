https://sarabic.ae/20240613/القوات-الروسية-تستهدف-دبابة-أبرامز-بقذيفة-تشعلها-كعود-ثقاب-على-محور-أفدييفكا-1089836912.html

القوات الروسية تستهدف دبابة "أبرامز" بقذيفة "تشعلها كعود ثقاب" على محور أفدييفكا

القوات الروسية تستهدف دبابة "أبرامز" بقذيفة "تشعلها كعود ثقاب" على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

ذكر مشغل للطائرات المسيرة الروسية، اليوم الخميس، أن دبابة "أبرامز" اشتعلت "كعود ثقاب" على محور أفدييفكا بعد استهدافها بقذيفة من مسيرة طراز "إف بي في". 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T18:28+0000

2024-06-13T18:28+0000

2024-06-13T18:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في حديث المشغل المسجل في فيديو على قناة وزارة الدفاع الروسية في "تلغرام": "في أثناء قيام "الطائر" بواسطة مسيرة روسية وبمناوبة استطلاعية جوية باستخدام الكاميرا والمجسات الحرارية، تم استكشاف حركة حرارية لهدف آلي، وباقتراب المسيرة منه لاحظت أن الهدف عبارة عن دبابة. بالطبع هدف كبير. وعلى الفور ركزت عليه ونفذت عملية استهدافه بقذيفة صغيرة وانفجرت الدبابة كعود ثقاب".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، والعديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الحرس الوطني الحادي والعشرين ولواء الدفاع الأرضي رقم 125 في منطقتي نيسكوشنوي وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 198".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري، وثلاث مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، وكذلك محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-آه دي".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات القوات المسلحة الروسية تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 103 مناطق، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 127 في مناطق تيرنوفايا وفولشانسكي خوتورا وتيخوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 عسكريين، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومركبة قتالية من طراز"بي إم 21-غراد"، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 117 في مناطق كراسني ليمان وتورسكوي وكيروفسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "لإم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة راديو إلكترونية قتالية "نوتا"، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء 22 الميكانيكي واللواء 46 المتحرك للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق أوستروي ببيلايا غورا وستينكي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك

https://sarabic.ae/20240613/بولندا-نشعر-بالقلق-إزاء-المعلومات-المتعلقة-بنقل-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1089815971.html

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