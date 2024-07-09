https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-تحول-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-إلى-رماد-فيديو-1090615448.html
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير رتل من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي باستخدام منظومة "إسكندر". 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:25+0000
2024-07-09T09:25+0000
2024-07-09T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في مقطع الفيديو وصول صاروخ إسكندر إلى مزرعة بالقرب من بلدة ستيتسكوفكا، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان الناتجة عن استهداف الذخيرة.ووفقا للدفاع الروسية، فإن الضربة دمرت مستودعًا لذخيرة المدفعية، و20 مركبة عسكرية لنقل الذخيرة، بالإضافة إلى ما تحييد يصل إلى 65 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240709/القوات-الروسية-تشن-هجمات-على-خط-دفاع-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أوريخوف-1090610402.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير رتل من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي باستخدام منظومة "إسكندر".
ويظهر في مقطع الفيديو وصول صاروخ إسكندر إلى مزرعة بالقرب من بلدة ستيتسكوفكا، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان الناتجة عن استهداف الذخيرة.
وقالت الدفاع الروسية: "أطلق طاقم منظومة "إسكندر –إم" ضربة صاروخية على قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية اكتشفها الاستطلاع في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن الضربة دمرت مستودعًا لذخيرة المدفعية، و20 مركبة عسكرية لنقل الذخيرة، بالإضافة إلى ما تحييد يصل إلى 65 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.