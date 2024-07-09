صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو

عربي
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مدار الليل والنهار
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-تحول-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-إلى-رماد-فيديو-1090615448.html
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير رتل من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي باستخدام منظومة "إسكندر". 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:25+0000
2024-07-09T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في مقطع الفيديو وصول صاروخ إسكندر إلى مزرعة بالقرب من بلدة ستيتسكوفكا، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان الناتجة عن استهداف الذخيرة.ووفقا للدفاع الروسية، فإن الضربة دمرت مستودعًا لذخيرة المدفعية، و20 مركبة عسكرية لنقل الذخيرة، بالإضافة إلى ما تحييد يصل إلى 65 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240709/القوات-الروسية-تشن-هجمات-على-خط-دفاع-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أوريخوف-1090610402.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد... فيديو

09:25 GMT 09.07.2024
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةصواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير رتل من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي باستخدام منظومة "إسكندر".
ويظهر في مقطع الفيديو وصول صاروخ إسكندر إلى مزرعة بالقرب من بلدة ستيتسكوفكا، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان الناتجة عن استهداف الذخيرة.

وقالت الدفاع الروسية: "أطلق طاقم منظومة "إسكندر –إم" ضربة صاروخية على قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية اكتشفها الاستطلاع في بلدة ستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن الضربة دمرت مستودعًا لذخيرة المدفعية، و20 مركبة عسكرية لنقل الذخيرة، بالإضافة إلى ما تحييد يصل إلى 65 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
06:53 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
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