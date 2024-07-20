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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240720/تدمير-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1090957232.html
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T00:12+0000
2024-07-20T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 10 طائرات بدون طيار".وأضاف، "في الوقت الحالي، يواصل الجيش العمل على صد هجوم جوي واسع النطاق".وتالع، "أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض".
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أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, روسيا
أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, روسيا

تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف

00:12 GMT 20.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 10 طائرات بدون طيار".
وأضاف، "في الوقت الحالي، يواصل الجيش العمل على صد هجوم جوي واسع النطاق".
وتالع، "أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض".
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