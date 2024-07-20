https://sarabic.ae/20240720/تدمير-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1090957232.html
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T00:12+0000
2024-07-20T00:12+0000
2024-07-20T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 10 طائرات بدون طيار".وأضاف، "في الوقت الحالي، يواصل الجيش العمل على صد هجوم جوي واسع النطاق".وتالع، "أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض".
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أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, روسيا
أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, روسيا
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمال مقاطعة روستوف
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 10 طائرات بدون طيار"
.
وأضاف، "في الوقت الحالي، يواصل الجيش العمل على صد هجوم جوي واسع النطاق".
وتالع، "أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض".