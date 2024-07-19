https://sarabic.ae/20240719/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090956917.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مسؤول في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن الجيش... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T22:48+0000
2024-07-19T22:48+0000
2024-07-19T22:48+0000
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ماكيفكا – سبوتنيك. وقال رئيس قسم العمل الميداني لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة المشترك سيرغي بيريفيرزيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز 2024، نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا على بلدة ماكييفكا، وبالتحديد على منطقة مركز المدينة".وأشارت الممثلية أيضًا إلى أن استخدام الجيش الأوكراني لهذا النوع من المسيرات في الهجمات على البنية التحتية المدنية يتم في حالات معينة للتغلب على عاملي الزمن وقوة التدمير.وتم العثور في مكان الحادث، على شظايا طائرة مسيرة؛ لوحات إلكترونية وبطاريات. وتحمل إحدى القطع المكتشفة علامة مكتوب عليها "فيروبلينو ف أوكراينيي" (صنعت في أوكرانيا).وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة فقد، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية 21 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 46 قذيفة من أنواع مختلفة.وأصيب خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وقُتل أربعة آخرون، ولحقت أضرار بسبعة مباني سكنية ومنشأة واحدة للبنية التحتية المدنية.
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----عاجل-1090944197.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
صرح مصدر مسؤول في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن الجيش الأوكراني استخدم طائرة مسيرة اقتحامية لقصف طريق في منطقة وسط مدينة ماكييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ماكيفكا – سبوتنيك. وقال رئيس قسم العمل الميداني لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة المشترك سيرغي بيريفيرزيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز 2024، نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا على بلدة ماكييفكا، وبالتحديد على منطقة مركز المدينة".
وأضاف بيريفيرزيف، "استخدمت طائرة مسيرة اقتحامية من نوع "كريلو" [الجناح] حيث سقطت المسيرة في منتصف طريق مرور وألحقت أضرار بسيارات المواطنين في المدينة. وللأسف هناك معلومات عن وجود مصابين".
وأشارت الممثلية أيضًا إلى أن استخدام الجيش الأوكراني لهذا النوع من المسيرات في الهجمات على البنية التحتية المدنية يتم في حالات معينة للتغلب على عاملي الزمن وقوة التدمير.
وتم العثور في مكان الحادث، على شظايا طائرة مسيرة؛ لوحات إلكترونية وبطاريات. وتحمل إحدى القطع المكتشفة علامة مكتوب عليها "فيروبلينو ف أوكراينيي" (صنعت في أوكرانيا).
وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة فقد، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية 21 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 46 قذيفة من أنواع مختلفة.
وأصيب خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وقُتل أربعة آخرون، ولحقت أضرار بسبعة مباني سكنية ومنشأة واحدة للبنية التحتية المدنية.