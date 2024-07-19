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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090956917.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مسؤول في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن الجيش... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T22:48+0000
2024-07-19T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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ماكيفكا – سبوتنيك. وقال رئيس قسم العمل الميداني لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة المشترك سيرغي بيريفيرزيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز 2024، نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا على بلدة ماكييفكا، وبالتحديد على منطقة مركز المدينة".وأشارت الممثلية أيضًا إلى أن استخدام الجيش الأوكراني لهذا النوع من المسيرات في الهجمات على البنية التحتية المدنية يتم في حالات معينة للتغلب على عاملي الزمن وقوة التدمير.وتم العثور في مكان الحادث، على شظايا طائرة مسيرة؛ لوحات إلكترونية وبطاريات. وتحمل إحدى القطع المكتشفة علامة مكتوب عليها "فيروبلينو ف أوكراينيي" (صنعت في أوكرانيا).وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة فقد، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية 21 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 46 قذيفة من أنواع مختلفة.وأصيب خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وقُتل أربعة آخرون، ولحقت أضرار بسبعة مباني سكنية ومنشأة واحدة للبنية التحتية المدنية.
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----عاجل-1090944197.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

22:48 GMT 19.07.2024
© Sputnikتدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية.
تدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik
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صرح مصدر مسؤول في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن الجيش الأوكراني استخدم طائرة مسيرة اقتحامية لقصف طريق في منطقة وسط مدينة ماكييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ماكيفكا – سبوتنيك. وقال رئيس قسم العمل الميداني لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة المشترك سيرغي بيريفيرزيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز 2024، نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا على بلدة ماكييفكا، وبالتحديد على منطقة مركز المدينة".

وأضاف بيريفيرزيف، "استخدمت طائرة مسيرة اقتحامية من نوع "كريلو" [الجناح] حيث سقطت المسيرة في منتصف طريق مرور وألحقت أضرار بسيارات المواطنين في المدينة. وللأسف هناك معلومات عن وجود مصابين".

وأشارت الممثلية أيضًا إلى أن استخدام الجيش الأوكراني لهذا النوع من المسيرات في الهجمات على البنية التحتية المدنية يتم في حالات معينة للتغلب على عاملي الزمن وقوة التدمير.
وتم العثور في مكان الحادث، على شظايا طائرة مسيرة؛ لوحات إلكترونية وبطاريات. وتحمل إحدى القطع المكتشفة علامة مكتوب عليها "فيروبلينو ف أوكراينيي" (صنعت في أوكرانيا).
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:00 GMT
وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز المراقبة فقد، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية 21 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 46 قذيفة من أنواع مختلفة.
وأصيب خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وقُتل أربعة آخرون، ولحقت أضرار بسبعة مباني سكنية ومنشأة واحدة للبنية التحتية المدنية.
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