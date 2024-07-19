https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----عاجل-1090944197.html

القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T12:00+0000

2024-07-19T12:00+0000

2024-07-19T12:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "تسينتر" (المركز) نتيجة العمليات الفعلية بتحرير يوريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ونتيجة للعمليات الناجحة، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بتحرير قرية أوروجينويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي الفترة من 13 إلى 19 يوليو/ تموز، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة مشتركة، بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار هجومية على قواعد العدو الجوية ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية والدفاع الجوي والإلكترونيـ وفقا للدفاع الروسية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1370 عسكريًا وخمس دبابات و25 مركبة و28 مدفعًا ميدانيًا، منها سبعة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم أجنبية الصنع، بالإضافة إلى سبع محطات للحرب الإلكترونية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3920 فردًا عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و46 مركبة، و38 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 12 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم تم إنتاجها في دول الناتو. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 30 مستودع ذخيرة ميداني و6 محطات للحرب الإلكترونية.وسيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات المكونة من ثلاثة مشاة ميكانيكية وميكانيكية وتشكيلتين جويتين وتشكيلتين هجوميتين جويتين للقوات المسلحة الأوكرانية، تم صد 10 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود

https://sarabic.ae/20240718/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-تجنب-الهزيمة-في-ساحة-المعركة-1090931747.html

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روسيا, رصد عسكري