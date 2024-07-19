القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:00 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 12:29 GMT 19.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "تسينتر" (المركز) نتيجة العمليات الفعلية بتحرير يوريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ونتيجة للعمليات الناجحة، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بتحرير قرية أوروجينويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي الفترة من 13 إلى 19 يوليو/ تموز، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة مشتركة، بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار هجومية على قواعد العدو الجوية ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية والدفاع الجوي والإلكترونيـ وفقا للدفاع الروسية.
وخلال أسبوع قامت وحدات من مجموعة "سيفر" (الشمال) الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزموا القوة البشرية والمعدات للواءين مشاة ميكانيكيين وهجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية وأربعة ألوية دفاعية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1370 عسكريًا وخمس دبابات و25 مركبة و28 مدفعًا ميدانيًا، منها سبعة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم أجنبية الصنع، بالإضافة إلى سبع محطات للحرب الإلكترونية.
نتيجة للعمليات الناجحة، قامت وحدات مجموعة "زاباد" (الغرب) بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات مكونة من أربع آليات ودبابات ولوائين مشاة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية دفاع".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3920 فردًا عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و46 مركبة، و38 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 12 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم تم إنتاجها في دول الناتو. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 30 مستودع ذخيرة ميداني و6 محطات للحرب الإلكترونية.
وسيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات المكونة من ثلاثة مشاة ميكانيكية وميكانيكية وتشكيلتين جويتين وتشكيلتين هجوميتين جويتين للقوات المسلحة الأوكرانية، تم صد 10 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3930 فردًا عسكريًا ودبابة و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" وثلاث مركبات مدرعة أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 48 مركبة و71 مدفعًا ميدانيًا، وتدمير 10 محطات حربية إلكترونية و24 مستودع ذخيرة ميداني.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.