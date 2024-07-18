https://sarabic.ae/20240718/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-تجنب-الهزيمة-في-ساحة-المعركة-1090931747.html
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في ساحة المعركة
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في ساحة المعركة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T19:50+0000
2024-07-18T19:50+0000
2024-07-18T19:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، بالقول: "هذا هو الوضع الذي نحن فيه مع الأوكرانيين، لا يمكنهم الفوز، بالنسبة لهم من المستحيل تحويل دفة الأمور من وجهة النظر العسكرية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لإعادة-فتح-القنوات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1090929905.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في ساحة المعركة
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في ساحة المعركة.
وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، بالقول: "هذا هو الوضع الذي نحن فيه مع الأوكرانيين، لا يمكنهم الفوز، بالنسبة لهم من المستحيل تحويل دفة الأمور من وجهة النظر العسكرية".
ووفقاً للخبير العسكري، اعترف أعضاء الناتو في القمة بأنهم وببساطة لا يستطيعون تزويد كييف بما تحتاجه لمواصلة هذه المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.