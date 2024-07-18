https://sarabic.ae/20240718/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لإعادة-فتح-القنوات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1090929905.html
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع روسيا
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع روسيا
سبوتنيك عربي
كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تقرير موجه لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة القنوات الدبلوماسية مع روسيا مع... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T17:30+0000
2024-07-18T17:30+0000
2024-07-18T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف أوربان، في التقرير: "أقترح بدء مناقشة الحفاظ على الاتصالات السياسية الحالية رفيعة المستوى مع أوكرانيا، واستعادة خطوط الاتصال الدبلوماسي المباشرة مع روسيا".وأكد رئيس الوزراء المجري، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وتركيا، قادرون على التأثير على حل النزاع في أوكرانيا.وأشار إلى أن أطراف النزاع في أوكرانيا، لن تبدأ في البحث عن مخرج منه دون تدخل خارجي.ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والوفد المرافق له، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى موسكو والتقى أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام".وتتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html
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روسيا
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع روسيا
كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تقرير موجه لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة القنوات الدبلوماسية مع روسيا مع الحفاظ على الاتصالات بأوكرانيا.
وأضاف أوربان، في التقرير: "أقترح بدء مناقشة الحفاظ على الاتصالات السياسية الحالية رفيعة المستوى مع أوكرانيا، واستعادة خطوط الاتصال الدبلوماسي المباشرة مع روسيا".
وقال أوربان، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، نشرها على موقعه على الإنترنت: "أقترح... مبادرة لإجراء مفاوضات سياسية رفيعة المستوى مع الصين بشأن شروط مؤتمر السلام المقبل".
وأكد رئيس الوزراء المجري، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وتركيا، قادرون على التأثير على حل النزاع في أوكرانيا.
وأشار إلى أن أطراف النزاع في أوكرانيا، لن تبدأ في البحث عن مخرج منه دون تدخل خارجي.
وأضاف:"في المستقبل القريب ستزداد حدة الصراع العسكري بشكل جذري".
ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والوفد المرافق له، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى موسكو والتقى أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام".
وتتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.