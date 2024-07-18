https://sarabic.ae/20240718/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لإعادة-فتح-القنوات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1090929905.html

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع روسيا

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع روسيا

سبوتنيك عربي

كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تقرير موجه لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة القنوات الدبلوماسية مع روسيا مع... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T17:30+0000

2024-07-18T17:30+0000

2024-07-18T17:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف أوربان، في التقرير: "أقترح بدء مناقشة الحفاظ على الاتصالات السياسية الحالية رفيعة المستوى مع أوكرانيا، واستعادة خطوط الاتصال الدبلوماسي المباشرة مع روسيا".وأكد رئيس الوزراء المجري، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وتركيا، قادرون على التأثير على حل النزاع في أوكرانيا.وأشار إلى أن أطراف النزاع في أوكرانيا، لن تبدأ في البحث عن مخرج منه دون تدخل خارجي.ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والوفد المرافق له، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى موسكو والتقى أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام".وتتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.

https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html

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