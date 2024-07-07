https://sarabic.ae/20240707/خبير-بريطاني-موقف-أوربان-حول-الحاجة-إلى-السلام-في-أوروبا-مهم-للغاية-1090571556.html

خبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"

خبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن كلمات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T15:01+0000

2024-07-07T15:01+0000

2024-07-07T15:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "يبدو لي أن أوربان لا يفكر بشكل واقعي فحسب، بل إنه يحدد الأولويات الصحيحة أيضًا عندما يتحدث عن السلام في أوروبا، وأنا أفهم أن الكثير من الناس لا يحبون فيكتور أوربان، ويعتبرونه سياسيًا يمينيًا، ولا يتفقون معه، ومع ذلك، فيما يتعلق بالقضية الأكثر أهمية وهي الحفاظ على السلام في أوروبا، أعتقد أنه يتحدث بشكل صحيح تمامًا".ووفقا لميركوريس، فمن المثير للدهشة أن أيا من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، لم يتفاعل بشكل إيجابي مع كلماته. علاوة على ذلك، فقد تبرأ المجلس الأوروبي من أوربان تماما، مؤكدا أنه قام بزيارة إلى العاصمة الروسية على وجه التحديد كسياسي مجري، وليس كممثل للاتحاد الأوروبي.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".

https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-المجري-ينصح-الساسة-الأوروبيين-بـربط--أحزمة-الأمان-1090568188.html

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