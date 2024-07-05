https://sarabic.ae/20240705/ستولتنبرغ-أوربان-أبلغ-الناتو-بزيارته-لروسيا-1090512230.html

ستولتنبرغ: أوربان أبلغ الناتو بزيارته لروسيا

ستولتنبرغ: أوربان أبلغ الناتو بزيارته لروسيا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T12:55+0000

2024-07-05T12:55+0000

2024-07-05T12:55+0000

روسيا

المجر

الناتو

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وقال ستولتنبرغ: "أبلغتنا المجر بهذه الزيارة المرتقبة، وأتوقع أن تكون هناك فرصة في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة المفاوضات التي أجراها في موسكو".وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أن "شروط السلام في أوكرانيا يجب أن تحددها كييف، لكن الحلف "لا يحتاج إلى مينسك-3" في الصراع في أوكرانيا؛ فهو يحتاج إلى ضمانات أمنية لكييف في المستقبل".وقال: "يجب على أوكرانيا نفسها أن تقرر الشروط المقبولة لبدء مفاوضات السلام، ويجب علينا أن نساعد أوكرانيا على أن تصبح أقوى، لأن الوضع على طاولة المفاوضات يعتمد إلى حد كبير على الوضع في ساحة المعركة".وقال: "سنتخذ قرارات لزيادة تعزيز الدفاع والأمن الجماعي، وتعتزم الدول الموافقة على التزامات من شأنها تعزيز التعاون العسكري الصناعي عبر الأطلسي لزيادة الإنتاج، وستشمل هذه القرارات أيضًا تعزيز الدفاع الصاروخي الباليستي".وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".وزار أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، كييف، للمرة الأولى منذ 12 عاما، وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.وقال أوربان أيضًا إن "قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية، خلال الأشهر الستة المقبلة، للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي.

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