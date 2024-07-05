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بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
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بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".وتابع: "ربما تكونون على علم بالخطاب الذي ألقيته أمام وزارة الخارجية، في الآونة الأخيرة بموسكو، وقد أوجزت فيه مواقفنا بشأن التسوية السلمية الممكنة. وبالطبع، أنا مستعد لمناقشته معكم، لإطلاعكم على الفروق الدقيقة، وأنا على ثقة بأنكم ستطلعوني على موقفكم وموقف الشركاء الأوروبيين".وأعرب أوربان عن امتنانه لموافقة بوتين على عقد اللقاء "حتى في مثل هذه الظروف الصعبة".وصرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لأوربان، بيرتالان هافاسي، إن رئيس الوزراء المجري، كجزء من "مهمة سلام"، وصل إلى موسكو، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي.وزار يوم الثلاثاء كييف للمرة الأولى منذ 12 عاما. وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا. بدوره، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إيغور غوفكفا، إن كييف ستسعى إلى حل النزاع بطرق أخرى.وقال أوربان أيضًا إن قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية خلال الأشهر الستة المقبلة للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت يوم الاثنين.
https://sarabic.ae/20240705/رئيس-الوزراء-المجري-يصل-إلى-موسكو-في-مهمة-سلام-الكرملين-يكشف-التفاصيل--1090502856.html
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روسيا, المجر
روسيا, المجر

بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية

10:44 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 05.07.2024)
© Photo / kremlinالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Photo / kremlin
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".

وأضاف بوتين: "بالطبع، أنا مستعد لمناقشة الفروق الدقيقة في هذه المسألة (بشأن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية)، أتوقع أن تطلعوني على موقفكم وموقف الشركاء الأوروبيين".

وتابع: "ربما تكونون على علم بالخطاب الذي ألقيته أمام وزارة الخارجية، في الآونة الأخيرة بموسكو، وقد أوجزت فيه مواقفنا بشأن التسوية السلمية الممكنة. وبالطبع، أنا مستعد لمناقشته معكم، لإطلاعكم على الفروق الدقيقة، وأنا على ثقة بأنكم ستطلعوني على موقفكم وموقف الشركاء الأوروبيين".

وقال رئيس الوزراء المجري: "شكراً لكم على استقبالي اليوم، هذا ليس لقاءنا الأول"، وأضاف: "هذا اللقاء أكثر خصوصية من سابقه".

وأعرب أوربان عن امتنانه لموافقة بوتين على عقد اللقاء "حتى في مثل هذه الظروف الصعبة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
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وصرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".

وأردف بالقول: "عدد الدول التي يمكنها التحدث إلى طرفي النزاع (في أوكرانيا) يتناقص بسرعة، وقريبًا ستكون المجر الدولة الوحيدة على ما يبدو في أوروبا، التي يمكنها التحدث مع الجميع".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لأوربان، بيرتالان هافاسي، إن رئيس الوزراء المجري، كجزء من "مهمة سلام"، وصل إلى موسكو، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي.
وزار يوم الثلاثاء كييف للمرة الأولى منذ 12 عاما. وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا. بدوره، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إيغور غوفكفا، إن كييف ستسعى إلى حل النزاع بطرق أخرى.
وقال أوربان أيضًا إن قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية خلال الأشهر الستة المقبلة للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت يوم الاثنين.
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