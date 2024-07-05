https://sarabic.ae/20240705/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهنغاري-أوربان-ووزير-خارجيته-في-الكرملين-1090503568.html

بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية

بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T10:44+0000

2024-07-05T10:44+0000

2024-07-05T11:29+0000

روسيا

المجر

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وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".وتابع: "ربما تكونون على علم بالخطاب الذي ألقيته أمام وزارة الخارجية، في الآونة الأخيرة بموسكو، وقد أوجزت فيه مواقفنا بشأن التسوية السلمية الممكنة. وبالطبع، أنا مستعد لمناقشته معكم، لإطلاعكم على الفروق الدقيقة، وأنا على ثقة بأنكم ستطلعوني على موقفكم وموقف الشركاء الأوروبيين".وأعرب أوربان عن امتنانه لموافقة بوتين على عقد اللقاء "حتى في مثل هذه الظروف الصعبة".وصرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لأوربان، بيرتالان هافاسي، إن رئيس الوزراء المجري، كجزء من "مهمة سلام"، وصل إلى موسكو، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي.وزار يوم الثلاثاء كييف للمرة الأولى منذ 12 عاما. وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا. بدوره، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إيغور غوفكفا، إن كييف ستسعى إلى حل النزاع بطرق أخرى.وقال أوربان أيضًا إن قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية خلال الأشهر الستة المقبلة للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت يوم الاثنين.

https://sarabic.ae/20240705/رئيس-الوزراء-المجري-يصل-إلى-موسكو-في-مهمة-سلام-الكرملين-يكشف-التفاصيل--1090502856.html

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