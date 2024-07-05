رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيل
10:30 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 05.07.2024)
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
© AP Photo / Omar Havana
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أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، موضوع أوكرانيا، حيث وصل أوربان، اليوم الجمعة، إلى موسكو في زيارة، قال أوربان إنها مرتبطة بـ"مهمة سلام" حول أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في رده على أسئلة الصحفيين، إن "بوتين سيناقش مع أوربان، الوضع في أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن "المفاوضات بين بوتين وأوربان، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل، ستجري في الكرملين، اليوم الجمعة".
وكان أوربان قد نشر صورة له بمطار في العاصمة موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو".
⚡️أوربان: "مهمة السلام مستمرة.. المحطة الثانية هي موسكو".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 5, 2024
◀️رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ينشر صورة له في مطار موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو". pic.twitter.com/yqHfPpE1Nz
وعلّق مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على زيارة أوربان، بقوله: "أستبعد إجراء اتصالات رسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى موسكو تندرج في إطار العلاقات الثنائية".
وزار أوربان، كييف، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ 12 عاما. وابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.
وطلب رئيس الوزراء المجري، خلال زيارته إلى كييف، من فلاديمير زيلينسكي، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن ذلك قد يعجّل في مفاوضات السلام.
ومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفًا رافضًا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف، وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن المجر عضو فاعل في نطاق الحلف.