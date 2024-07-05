https://sarabic.ae/20240705/رئيس-الوزراء-المجري-يصل-إلى-موسكو-في-مهمة-سلام-الكرملين-يكشف-التفاصيل--1090502856.html

رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيل

رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيل

سبوتنيك عربي

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، موضوع أوكرانيا، حيث وصل أوربان، اليوم الجمعة، إلى موسكو في زيارة،... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T10:30+0000

2024-07-05T10:30+0000

2024-07-05T10:55+0000

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في رده على أسئلة الصحفيين، إن "بوتين سيناقش مع أوربان، الوضع في أوكرانيا".وأشار بيسكوف إلى أن "المفاوضات بين بوتين وأوربان، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل، ستجري في الكرملين، اليوم الجمعة".وكان أوربان قد نشر صورة له بمطار في العاصمة موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو". وعلّق مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على زيارة أوربان، بقوله: "أستبعد إجراء اتصالات رسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى موسكو تندرج في إطار العلاقات الثنائية".وزار أوربان، كييف، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ 12 عاما. وابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضاتومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفًا رافضًا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف، وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن المجر عضو فاعل في نطاق الحلف.

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