https://sarabic.ae/20240702/أوربان-طلبت-من-زيلينسكي-دراسة-وقف-إطلاق-النار-لتسريع-المفاوضات--1090387342.html
أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضات
أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضات
سبوتنيك عربي
طلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات حول الوضع في أوكرانيا، ويعتقد أن... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:46+0000
2024-07-02T11:46+0000
2024-07-02T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن تصريحات أوربان خلال زيارة إلى كييف، أن "رئيس الوزراء فيكتور أوربان طلب من زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة لكييف دراسة وقف سريع لإطلاق النار من شأنه تسريع مفاوضات السلام".وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
https://sarabic.ae/20240610/أوربان-يعلن-فوز-الائتلاف-الحاكم-الهنغاري-في-انتخابات-البرلمان-الأوروبي-1089688188.html
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روسيا
أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضات
طلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات حول الوضع في أوكرانيا، ويعتقد أن ذلك قد يسرع مفاوضات السلام.
وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن تصريحات أوربان خلال زيارة إلى كييف، أن "رئيس الوزراء فيكتور أوربان طلب من زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة لكييف دراسة وقف سريع لإطلاق النار من شأنه تسريع مفاوضات السلام".
وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.
وقال أوربان، خلال مقابلة صحفية: "لقد اتخذت البيروقراطية في بروكسل، التي تعيش في فقاعة، العديد من القرارات السياسية الخاطئة على مدى السنوات الماضية".
وتابع أوربان: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.
ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين،
لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".