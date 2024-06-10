أوربان يعلن فوز الائتلاف الحاكم الهنغاري في انتخابات البرلمان الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/أوربان-يعلن-فوز-الائتلاف-الحاكم-الهنغاري-في-انتخابات-البرلمان-الأوروبي-1089688188.html
أوربان يعلن فوز الائتلاف الحاكم الهنغاري في انتخابات البرلمان الأوروبي
أوربان يعلن فوز الائتلاف الحاكم الهنغاري في انتخابات البرلمان الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن التحالف الحاكم بين "الاتحاد المدني الهنغاري - فيدس" و"حزب الشعب الديمقراطي المسيحي"، فازا في... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T03:10+0000
2024-06-10T03:10+0000
فيكتور أوربان
هنغاريا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوراسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في تصريحات من مقر حملته الانتخابية: "أجرينا اليوم انتخابات في بودابست وهنغاريا وفزنا في كليهما".وكانت آخر استطلاعات للرأي قد رجحت حصول حزب "فيدس" على نسبة 50 في المئة من الأصوات وحصول حركة "تيسا" (الاحترام والحرية) بزعامة بيتر ماغيار والتي تقول إنّها "ليست يمينية ولا يسارية"، على 27 في المئة من الأصوات في انتخابات أمس الأحد.وبرز ماغيار وهو موظف كبير سابق، على الساحة السياسية في فبراير/ شباط، حين بدأ حركة احتجاج غير مسبوقة ضدّ أوربان منذ وصل الأخير إلى السلطة في العام 2010.وجاء حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.وأفادت آخر بيانات مسح اقتراع الناخبين، التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدًا من أصل 720 مقعدًا في البرلمان الأوروبي الجديد.وأشارت البيانات الأولية إلى حصول مجموعة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" على 135 مقعدا، ومجموعة "تجديد أوروبا" على 82 مقعدا، تليها مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" بـ71 مقعدا، و"الهوية والديمقراطية" على 62 مقعدا، وتحالف "الخضر"/"التحالف الحر الأوروبي" على 53 مقعدا، و"اليسار" بـ34 مقعدًا، بينما حصل الأعضاء المستقلين والمنتخبين حديثًا على 102 مقعدًا آخرين.وكان حزب الشعب الأوروبي قد حصل على 176 مقعدًا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.هذا وستحتاج فون دير لاين إلى 361 صوتًا على الأقل من أصوات أعضاء البرلمان لضمان الحصول على ولاية ثانية في منصبها.وتعقد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2024، بمشاركة الناخبين من 21 دولة بالاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240610/فون-دير-لاين-تعرب-عن-ثقتها-من-إعادة-انتخابها-لولاية-أخرى-وتؤكد-دعمها-أوكرانيا-1089687619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118b87ef92af8090c58be8fb1e07c537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيكتور أوربان, هنغاريا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتحاد الأوراسي
فيكتور أوربان, هنغاريا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتحاد الأوراسي

أوربان يعلن فوز الائتلاف الحاكم الهنغاري في انتخابات البرلمان الأوروبي

03:10 GMT 10.06.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن التحالف الحاكم بين "الاتحاد المدني الهنغاري - فيدس" و"حزب الشعب الديمقراطي المسيحي"، فازا في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية في هنغاريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في تصريحات من مقر حملته الانتخابية: "أجرينا اليوم انتخابات في بودابست وهنغاريا وفزنا في كليهما".

وأضاف أن نتائج الانتخابات تظهر للبرلمان الأوروبي أن المواطنين المجريين "يريدون السلام".

وكانت آخر استطلاعات للرأي قد رجحت حصول حزب "فيدس" على نسبة 50 في المئة من الأصوات وحصول حركة "تيسا" (الاحترام والحرية) بزعامة بيتر ماغيار والتي تقول إنّها "ليست يمينية ولا يسارية"، على 27 في المئة من الأصوات في انتخابات أمس الأحد.
وبرز ماغيار وهو موظف كبير سابق، على الساحة السياسية في فبراير/ شباط، حين بدأ حركة احتجاج غير مسبوقة ضدّ أوربان منذ وصل الأخير إلى السلطة في العام 2010.
وجاء حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
فون دير لاين تعرب عن ثقتها من إعادة انتخابها لولاية أخرى
01:00 GMT
وأفادت آخر بيانات مسح اقتراع الناخبين، التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدًا من أصل 720 مقعدًا في البرلمان الأوروبي الجديد.
وأشارت البيانات الأولية إلى حصول مجموعة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" على 135 مقعدا، ومجموعة "تجديد أوروبا" على 82 مقعدا، تليها مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" بـ71 مقعدا، و"الهوية والديمقراطية" على 62 مقعدا، وتحالف "الخضر"/"التحالف الحر الأوروبي" على 53 مقعدا، و"اليسار" بـ34 مقعدًا، بينما حصل الأعضاء المستقلين والمنتخبين حديثًا على 102 مقعدًا آخرين.
وكان حزب الشعب الأوروبي قد حصل على 176 مقعدًا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.
هذا وستحتاج فون دير لاين إلى 361 صوتًا على الأقل من أصوات أعضاء البرلمان لضمان الحصول على ولاية ثانية في منصبها.
وتعقد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2024، بمشاركة الناخبين من 21 دولة بالاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في غزة00:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرىأمس, 20:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала