https://sarabic.ae/20240610/فون-دير-لاين-تعرب-عن-ثقتها-من-إعادة-انتخابها-لولاية-أخرى-وتؤكد-دعمها-أوكرانيا-1089687619.html

فون دير لاين تعرب عن ثقتها من إعادة انتخابها لولاية أخرى

فون دير لاين تعرب عن ثقتها من إعادة انتخابها لولاية أخرى

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي يدعمها حزب الشعب الأوروبي المتصدر في انتخابات البرلمان الأوروبي، بأنها واثقة من إعادة انتخابها لولاية... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T01:00+0000

2024-06-10T01:00+0000

2024-06-10T01:04+0000

أورسولا فون دير لاين

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

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بروكسل - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، إن "الأغلبية التي حصلنا عليها تجبرنا على اتخاذ خطوات لاستخدام الأغلبية لتعزيز أوروبا، وسنبدأ العمل غدا وسنتعاون مع أولئك الذين يشاركوننا أهدافنا".وأوضحت: "أريد أن أواصل نفس المسار مع أولئك الذين يدعمون أوروبا، ويدعمون أوكرانيا، ويدعمون سيادة القانون".وجاء حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الصدارة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.وأفادت آخر بيانات مسح اقتراع الناخبين، التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدًا من أصل 720 مقعدًا في البرلمان الأوروبي الجديد.وأشارت البيانات الأولية إلى حصول مجموعة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" على 135 مقعدا، ومجموعة "تجديد أوروبا" على 82 مقعدا، تليها مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" بـ71 مقعدا، و"الهوية والديمقراطية" على 62 مقعدا، وتحالف "الخضر"/"التحالف الحر الأوروبي" على 53 مقعدا، و"اليسار" بـ34 مقعدًا، بينما حصل الأعضاء المستقلين والمنتخبين حديثًا على 102 مقعدًا آخرين.وكان حزب الشعب الأوروبي قد حصل على 176 مقعدًا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.هذا وستحتاج فون دير لاين إلى 361 صوتًا على الأقل من أصوات أعضاء البرلمان لضمان الحصول على ولاية ثانية في منصبها.وتعقد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2024، بمشاركة الناخبين من 21 دولة بالاتحاد الأوروب

https://sarabic.ae/20240609/ماكرون-يعلن-حل-البرلمان-الفرنسي-1089682620.html

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