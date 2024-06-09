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https://sarabic.ae/20240609/ماكرون-يعلن-حل-البرلمان-الفرنسي-1089682620.html
ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي
ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية نهاية الشهر الجاري بعد نتائج الانتخابات الأوروبية التي شهدت فوز اليمين المتطرف. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T19:58+0000
2024-06-09T19:58+0000
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إيمانويل ماكرون
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلن ماكرون حل البرلمان الفرنسي، اليوم الأحد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب". وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز".وأضاف: "نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، مضيفا أن "صعود القوميين يشكل خطرا على أمتنا".
https://sarabic.ae/20230327/البرلمان-الفرنسي-يناقش-مشروع-قانون-حول-نشطاء-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1075204588.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار

ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي

19:58 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAالبرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية نهاية الشهر الجاري بعد نتائج الانتخابات الأوروبية التي شهدت فوز اليمين المتطرف.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلن ماكرون حل البرلمان الفرنسي، اليوم الأحد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون حول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي
27 مارس 2023, 14:40 GMT
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز".
وأضاف: "نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، مضيفا أن "صعود القوميين يشكل خطرا على أمتنا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى20:23 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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