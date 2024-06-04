https://sarabic.ae/20240604/أوربان-المجر-لديها-فرصة-لتجنب-حرب-جديدة-في-أوروبا-1089503532.html

أوربان: المجر لديها فرصة لتجنب حرب جديدة في أوروبا

أوربان: المجر لديها فرصة لتجنب حرب جديدة في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن المجر أمامها فرصة لتجنب المشاركة في حرب أوروبية جديدة يستعد لها حلف شمال الأطلسي وقيادة الاتحاد الأوروبي التي فشلت... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T12:12+0000

2024-06-04T12:12+0000

2024-06-04T12:12+0000

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المجر

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وقال أوربان من منطقة غيست على الحدود مع رومانيا: "أوروبا الوسطى الآن في نفس الخطر الذي كانت عليه قبل 110 سنوات. هناك مصلحة إمبريالية جديدة تريد جرنا إلى الحرب. ومرة أخرى هناك محرضون على الحرب، يخدمون مصالح الإمبراطورية، وأنبياء كاذبون وعملاء أجانب.... اليوم علينا أن نتعهد بإكمال ما فشل فيه استفان تيسا (رئيس وزراء المجر من 1913-1917 ). يجب علينا أن نمنع المجر من المشاركة في حرب أوروبية جديدة".في المجر، منذ عام 2010، تُحيى في 4 يونيو ذكرى يوم الوحدة الوطنية الهنغارية ذكرى "معاهدة تريانون" لعام 1920، التي أسفرت عن فقدان المجر أكثر من 70% من أراضيها وانتهى الأمربـ3 ملايين مجري في الخارج نتيجة الحرب العالمية الأولى.أوربان: يتعين على الدول الأوروبية تطوير جيوشها لأن الأمريكيين لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا مناوقال أوربان في وقت سابق إن أوروبا تتجه نحو الحرب مثل قطار "بسائق مجنون" ويجب إيقافه. ووفقًا له، فإن السياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل "مدمني المخدرات، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع".قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن مواطني الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي يمكنهم الضغط على صمام التوقف في القطار الذي يندفع بلا توقف نحو الحرب العالمية الثالثة.وقال أوربان في وقتٍ سابق إن العمليات الحالية يمكن أن يطلق عليها مقدمة لحرب عالمية ثالثة أو حتى حلقة من حلقاتها، إذا لم يتم إيقاف "هوس بروكسل بالحرب".أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسيةوأشار إلى أن تصريحات السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن أوروبا تستعد لاندلاع حرب ضد روسيا. وقال إن مجموعات العمل التابعة لحلف الناتو في بروكسل تحاول تحديد كيفية انخراط الحلف في الصراع في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بودابست تفكر في كيفية عدم مشاركة المجر، باعتبارها عضوًا في الناتو، في أعمال الحلف خارج أراضيها.

https://sarabic.ae/20240524/أوربان-تصريحات-السياسيين-الغربيين-تشير-إلى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1089162955.html

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