https://sarabic.ae/20240524/أوربان-تصريحات-السياسيين-الغربيين-تشير-إلى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1089162955.html

أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن تصريحات السياسيين والصحفيين الغربيين، تشير إلى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T07:10+0000

2024-05-24T07:10+0000

2024-05-24T07:10+0000

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وقال أوربان: "قبل الحربين العالميتين، كان هناك إعداد طويل جدًا في وسائل الإعلام للدخول إلى الحرب، وأعتقد أن ما يحدث اليوم في بروكسل وواشنطن، بل في بروكسل أكثر ما يحدث في واشنطن، هو نوع من تهيئة المزاج لاحتمال نشوب صراع مباشر".وأكد أنه لا يعتقد أن تهاجم روسيا إحدى دول الناتو، وأن الحديث عن "التهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد لدخول الحرب.الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلفوأوضح، بالقول: "الآن في مركز حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تعمل لجنة مالية، ولجنة الاستعدادات، بالطبع، لا أريد أن أكشف عن التفاصيل، ولكن هذا كل ما قاله الأمين العام للناتو، تعمل مجموعات عمل لتحديد كيفية مشاركة الناتو في هذه الحرب".ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانياوفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا".وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، يتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتووكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن البلاد لا تريد صراعاً عسكريا مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.

https://sarabic.ae/20240511/إعلام-الناتو-يجري-مناورات-في-إستونيا-ويكشف-عما-يستعد-له-1088733644.html

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