أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
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حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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30 د
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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https://sarabic.ae/20240524/أوربان-تصريحات-السياسيين-الغربيين-تشير-إلى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1089162955.html
أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن تصريحات السياسيين والصحفيين الغربيين، تشير إلى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T07:10+0000
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وقال أوربان: "قبل الحربين العالميتين، كان هناك إعداد طويل جدًا في وسائل الإعلام للدخول إلى الحرب، وأعتقد أن ما يحدث اليوم في بروكسل وواشنطن، بل في بروكسل أكثر ما يحدث في واشنطن، هو نوع من تهيئة المزاج لاحتمال نشوب صراع مباشر".وأكد أنه لا يعتقد أن تهاجم روسيا إحدى دول الناتو، وأن الحديث عن "التهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد لدخول الحرب.الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلفوأوضح، بالقول: "الآن في مركز حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تعمل لجنة مالية، ولجنة الاستعدادات، بالطبع، لا أريد أن أكشف عن التفاصيل، ولكن هذا كل ما قاله الأمين العام للناتو، تعمل مجموعات عمل لتحديد كيفية مشاركة الناتو في هذه الحرب".ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانياوفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا".وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، يتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتووكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن البلاد لا تريد صراعاً عسكريا مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
https://sarabic.ae/20240511/إعلام-الناتو-يجري-مناورات-في-إستونيا-ويكشف-عما-يستعد-له-1088733644.html
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روسيا, العالم, الناتو, المجر
روسيا, العالم, الناتو, المجر

أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

07:10 GMT 24.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن تصريحات السياسيين والصحفيين الغربيين، تشير إلى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا.
وقال أوربان: "قبل الحربين العالميتين، كان هناك إعداد طويل جدًا في وسائل الإعلام للدخول إلى الحرب، وأعتقد أن ما يحدث اليوم في بروكسل وواشنطن، بل في بروكسل أكثر ما يحدث في واشنطن، هو نوع من تهيئة المزاج لاحتمال نشوب صراع مباشر".

وأضاف: "يمكن القول إن هناك تحضيرات لدخول أوروبا في حرب، وهذا ما يحدث في وسائل الإعلام وتصريحات السياسيين".

وأكد أنه لا يعتقد أن تهاجم روسيا إحدى دول الناتو، وأن الحديث عن "التهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد لدخول الحرب.
الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف

ودون أن يكشف عن أي تفاصيل، قال أوربان إن "مجموعات العمل في مقر الناتو في بروكسل، تبحث الآن في كيفية انخراط الحلف بالصراع في أوكرانيا".

وأوضح، بالقول: "الآن في مركز حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تعمل لجنة مالية، ولجنة الاستعدادات، بالطبع، لا أريد أن أكشف عن التفاصيل، ولكن هذا كل ما قاله الأمين العام للناتو، تعمل مجموعات عمل لتحديد كيفية مشاركة الناتو في هذه الحرب".
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له
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ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانيا
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا".

ووصف المنشور التدريبات الجارية بأنها تحاكي "تحليق مروحية هجومية من طراز "أباتشي" لدعم قوات برية تهاجم مواقع روسية".

وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، يتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن البلاد لا تريد صراعاً عسكريا مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
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