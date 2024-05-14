https://sarabic.ae/20240514/بلينكن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرب-أوكرانيا-من-الناتو-1088838136.html
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستعمل بعد... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:47+0000
2024-05-14T16:47+0000
2024-05-14T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0c/1088771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ea1fc195e3b277ba89ecfed0eacdecd.jpg
وذكر بلينكن خلال كلمة عامة في إحدى الجامعات المحلية: "نحن نقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك سنعمل على ضمها إلى (الحلف)".وأضاف بلينكن أن الخطوات الأمريكية لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن تسمح لها بالانضمام "بسرعة" إلى الحلف بمجرد استيفاء البلاد لمعايير العضوية.وبحسب بلينكن، فإن الجانب الروسي "يبني هجوما آخر في أوكرانيا وخاركوف والشرق"، وكما يعتقد وزير الخارجية الأمريكية، فإن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من الأوكرانيين".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0c/1088771653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2415e2dbcbe6464ff881ccf2aa0b68c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستعمل بعد ذلك على ضمها إلى الحلف.
وذكر بلينكن خلال كلمة عامة في إحدى الجامعات المحلية: "نحن نقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك سنعمل على ضمها إلى (الحلف)".
وأضاف بلينكن أن الخطوات الأمريكية لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن تسمح لها بالانضمام "بسرعة" إلى الحلف بمجرد استيفاء البلاد لمعايير العضوية.
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المرحلة الحالية من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأنها حاسمة بالنسبة لكييف، واعترف بأن الأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من أوكرانيا.
وقال في كلمة ألقاها في معهد البوليتكنيك في كييف: "إننا نجتمع في لحظة حرجة".
وبحسب بلينكن، فإن الجانب الروسي "يبني هجوما آخر في أوكرانيا وخاركوف والشرق"، وكما يعتقد وزير الخارجية الأمريكية، فإن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من الأوكرانيين".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.