https://sarabic.ae/20240514/بلينكن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرب-أوكرانيا-من-الناتو-1088838136.html

بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو

بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستعمل بعد... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T16:47+0000

2024-05-14T16:47+0000

2024-05-14T16:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكر بلينكن خلال كلمة عامة في إحدى الجامعات المحلية: "نحن نقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك سنعمل على ضمها إلى (الحلف)".وأضاف بلينكن أن الخطوات الأمريكية لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن تسمح لها بالانضمام "بسرعة" إلى الحلف بمجرد استيفاء البلاد لمعايير العضوية.وبحسب بلينكن، فإن الجانب الروسي "يبني هجوما آخر في أوكرانيا وخاركوف والشرق"، وكما يعتقد وزير الخارجية الأمريكية، فإن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من الأوكرانيين".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.

https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html

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