بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو

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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240514/بلينكن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرب-أوكرانيا-من-الناتو-1088838136.html
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستعمل بعد... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:47+0000
2024-05-14T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر بلينكن خلال كلمة عامة في إحدى الجامعات المحلية: "نحن نقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك سنعمل على ضمها إلى (الحلف)".وأضاف بلينكن أن الخطوات الأمريكية لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن تسمح لها بالانضمام "بسرعة" إلى الحلف بمجرد استيفاء البلاد لمعايير العضوية.وبحسب بلينكن، فإن الجانب الروسي "يبني هجوما آخر في أوكرانيا وخاركوف والشرق"، وكما يعتقد وزير الخارجية الأمريكية، فإن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من الأوكرانيين".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: الولايات المتحدة الأمريكية تقرب أوكرانيا من الناتو

16:47 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستعمل بعد ذلك على ضمها إلى الحلف.
وذكر بلينكن خلال كلمة عامة في إحدى الجامعات المحلية: "نحن نقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك سنعمل على ضمها إلى (الحلف)".
وأضاف بلينكن أن الخطوات الأمريكية لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يجب أن تسمح لها بالانضمام "بسرعة" إلى الحلف بمجرد استيفاء البلاد لمعايير العضوية.
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المرحلة الحالية من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأنها حاسمة بالنسبة لكييف، واعترف بأن الأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من أوكرانيا.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف
15:33 GMT
وقال في كلمة ألقاها في معهد البوليتكنيك في كييف: "إننا نجتمع في لحظة حرجة".
وبحسب بلينكن، فإن الجانب الروسي "يبني هجوما آخر في أوكرانيا وخاركوف والشرق"، وكما يعتقد وزير الخارجية الأمريكية، فإن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستتطلب الكثير من الأوكرانيين".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.
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