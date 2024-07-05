المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد

عربي
بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة جرائم حرب
16:03 GMT
60 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240705/المفوضية-الأوروبية-زيارة-رئيس-الوزراء-المجري-إلى-روسيا-تقوض-وحدة-الاتحاد-1090503663.html
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:06+0000
2024-07-05T11:06+0000
العالم
المجر
روسيا
فلاديمير بوتين
فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي
سياسة
سياسة خارجية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/08/1017520804_0:0:2209:1243_1920x0_80_0_0_740ad511e0c5bac401ae517caed97159.jpg
وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري: "كجزء من مهمة السلام، وصل رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إلى موسكو، وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس فلاديمير بوتين".من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي. وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيلالكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240705/أوربان-المجر-بصفتها-رئيسة-الاتحاد-الأوروبي-يمكنها-تشجيع-الأطراف-على-بدء-مسار-المفاوضات-1090485847.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/08/1017520804_0:7:2209:1664_1920x0_80_0_0_491e2ed4ae391f7cec5dd0b9c6789e21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, المجر, روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
العالم, المجر, روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية

المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد

11:06 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Alexei Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Alexei Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان.
وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري: "كجزء من مهمة السلام، وصل رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إلى موسكو، وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس فلاديمير بوتين".
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي. وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
أوربان: المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي يمكنها تشجيع الأطراف على بدء مسار المفاوضات
06:56 GMT
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".
وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".
رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيل
الكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحربأمس, 15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала