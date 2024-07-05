https://sarabic.ae/20240705/المفوضية-الأوروبية-زيارة-رئيس-الوزراء-المجري-إلى-روسيا-تقوض-وحدة-الاتحاد-1090503663.html
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:06+0000
2024-07-05T11:06+0000
2024-07-05T11:06+0000
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وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري: "كجزء من مهمة السلام، وصل رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إلى موسكو، وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس فلاديمير بوتين".من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي. وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".رئيس الوزراء المجري يصل إلى موسكو في "مهمة سلام"... الكرملين يكشف التفاصيلالكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240705/أوربان-المجر-بصفتها-رئيسة-الاتحاد-الأوروبي-يمكنها-تشجيع-الأطراف-على-بدء-مسار-المفاوضات-1090485847.html
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العالم, المجر, روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
العالم, المجر, روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
وصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار "مهمة سلام"، بحسب تعبير أوربان.
وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري: "كجزء من مهمة السلام، وصل رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إلى موسكو، وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس فلاديمير بوتين".
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، بدأت رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وفي اليوم التالي، زار أوربان، كييف، في أول زيارة له منذ 12 عاما، حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي.
وفي 4 يوليو الجاري، تحدثت وسائل الإعلام المجرية عن زيارة محتملة لأوربان إلى موسكو.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".
وأصدر الممثل الأعلى السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أشار فيه إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يمنح أوربان تفويضا لزيارة موسكو
، نيابة عن الاتحاد، وأن مثل هذه الرحلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر".