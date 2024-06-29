https://sarabic.ae/20240629/المجر-أوروبا-تنجذب-بشكل-متزايد-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1090303292.html
المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا
المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T12:23+0000
2024-06-29T12:23+0000
2024-06-29T12:23+0000
روسيا
المجر
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وقال أوربان، خلال مقابلة صحفية: "لقد اتخذت البيروقراطية في بروكسل، التي تعيش في فقاعة، العديد من القرارات السياسية الخاطئة على مدى السنوات الماضية".وتابع: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".ووفقا له، بسبب حقيقة أن "البيروقراطيين في بروكسل يريدون هذه الحرب، ويعتبرونها حربهم ويريدون هزيمة روسيا، فإن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يتم إرسالها باستمرار إلى أوكرانيا، والشركات الأوروبية تعاني من العقوبات، وارتفاع التضخم وتقطعت السبل بملايين المواطنين الأوروبيين".وأضاف أوربان أن "أوروبا في أزمة، حيث تضعف الحضارة المسيحية، ويتراجع الثقل الاقتصادي والقدرة التنافسية للقارة بشكل مطّرد، كما تتراجع قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها في السياسة الدولية.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
https://sarabic.ae/20240604/أوربان-المجر-لديها-فرصة-لتجنب-حرب-جديدة-في-أوروبا-1089503532.html
https://sarabic.ae/20240621/رئيس-الوزراء-المجري-المحاولات-الغربية-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-ميؤوس-منها-1090031766.html
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روسيا, المجر
المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.
وقال أوربان، خلال مقابلة صحفية: "لقد اتخذت البيروقراطية في بروكسل، التي تعيش في فقاعة، العديد من القرارات السياسية الخاطئة على مدى السنوات الماضية".
وتابع: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".
ووفقا له، بسبب حقيقة أن "البيروقراطيين في بروكسل يريدون هذه الحرب، ويعتبرونها حربهم ويريدون هزيمة روسيا، فإن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يتم إرسالها باستمرار إلى أوكرانيا، والشركات الأوروبية تعاني من العقوبات، وارتفاع التضخم وتقطعت السبل بملايين المواطنين الأوروبيين".
وأضاف أوربان أن "أوروبا في أزمة، حيث تضعف الحضارة المسيحية، ويتراجع الثقل الاقتصادي والقدرة التنافسية للقارة بشكل مطّرد، كما تتراجع قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها في السياسة الدولية.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.
ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين،
لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".