المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا

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09:29 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
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خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
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150 د
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06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20240629/المجر-أوروبا-تنجذب-بشكل-متزايد-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1090303292.html
المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا
المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T12:23+0000
2024-06-29T12:23+0000
روسيا
المجر
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وقال أوربان، خلال مقابلة صحفية: "لقد اتخذت البيروقراطية في بروكسل، التي تعيش في فقاعة، العديد من القرارات السياسية الخاطئة على مدى السنوات الماضية".وتابع: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".ووفقا له، بسبب حقيقة أن "البيروقراطيين في بروكسل يريدون هذه الحرب، ويعتبرونها حربهم ويريدون هزيمة روسيا، فإن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يتم إرسالها باستمرار إلى أوكرانيا، والشركات الأوروبية تعاني من العقوبات، وارتفاع التضخم وتقطعت السبل بملايين المواطنين الأوروبيين".وأضاف أوربان أن "أوروبا في أزمة، حيث تضعف الحضارة المسيحية، ويتراجع الثقل الاقتصادي والقدرة التنافسية للقارة بشكل مطّرد، كما تتراجع قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها في السياسة الدولية.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
https://sarabic.ae/20240604/أوربان-المجر-لديها-فرصة-لتجنب-حرب-جديدة-في-أوروبا-1089503532.html
https://sarabic.ae/20240621/رئيس-الوزراء-المجري-المحاولات-الغربية-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-ميؤوس-منها-1090031766.html
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روسيا, المجر
روسيا, المجر

المجر: أوروبا تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا

12:23 GMT 29.06.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.
وقال أوربان، خلال مقابلة صحفية: "لقد اتخذت البيروقراطية في بروكسل، التي تعيش في فقاعة، العديد من القرارات السياسية الخاطئة على مدى السنوات الماضية".
وتابع: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
أوربان: المجر لديها فرصة لتجنب حرب جديدة في أوروبا
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ووفقا له، بسبب حقيقة أن "البيروقراطيين في بروكسل يريدون هذه الحرب، ويعتبرونها حربهم ويريدون هزيمة روسيا، فإن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يتم إرسالها باستمرار إلى أوكرانيا، والشركات الأوروبية تعاني من العقوبات، وارتفاع التضخم وتقطعت السبل بملايين المواطنين الأوروبيين".
وأضاف أوربان أن "أوروبا في أزمة، حيث تضعف الحضارة المسيحية، ويتراجع الثقل الاقتصادي والقدرة التنافسية للقارة بشكل مطّرد، كما تتراجع قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها في السياسة الدولية.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها
21 يونيو, 10:06 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.
ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
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