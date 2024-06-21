https://sarabic.ae/20240621/رئيس-الوزراء-المجري-المحاولات-الغربية-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-ميؤوس-منها-1090031766.html

رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها

رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السؤال الرئيسي للصراع في أوكرانيا هو ما إذا كانت البلاد ستصبح عضوا في الناتو وما إذا كان العلم الروسي سيبقى فوق... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T10:06+0000

2024-06-21T10:06+0000

2024-06-21T10:06+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقال فيكتور أوربان لراديو "كوسوث": "السؤال في نهاية المطاف هو ما إذا كانت أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو أم لا – إنها حرب من أجل ذلك. هل سيكون هناك علم للناتو أم علم روسي فوق سيفاستوبول على البحر الأسود؟".ووفقا له، فإن الغرب يرغب في الفوز بهذا الصراع، لكنه "يائس"، لأن الثمن في أي حال "لا يمكن تحمله".بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو وسبق أن قال أوربان إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك. ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع.وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران، أي قبل يوم واحد من بدء المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، استعداده لإجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية وحدد الشروط اللازمة لذلك، وهي وضع أوكرانيا على الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، ونزع السلاح وإزالة النازية منم البلاد، وانسحاب القوات من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.أيضًا، وفقًا للزعيم الروسي، يجب على الغرب، كجزء من تسوية سلمية، رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي: "إننا لا نتحدث عن تجميد الصراع، بل عن وقفه الكامل"، مضيفا أن الوضع على خط التماس العسكري سيستمر في التغير ليس لصالح كييف، ومن ثم قد تكون ظروف روسيا مختلفة بالفعل.

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-الحديث-عن-رغبة-روسيا-في-مهاجة-أوروبا-هراء-لتبرير-سباق-التسليح-1089852582.html

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روسيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا