رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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https://sarabic.ae/20240621/رئيس-الوزراء-المجري-المحاولات-الغربية-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-ميؤوس-منها-1090031766.html
رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها
رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السؤال الرئيسي للصراع في أوكرانيا هو ما إذا كانت البلاد ستصبح عضوا في الناتو وما إذا كان العلم الروسي سيبقى فوق... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T10:06+0000
2024-06-21T10:06+0000
روسيا
الناتو
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أخبار أوكرانيا
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وقال فيكتور أوربان لراديو "كوسوث": "السؤال في نهاية المطاف هو ما إذا كانت أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو أم لا – إنها حرب من أجل ذلك. هل سيكون هناك علم للناتو أم علم روسي فوق سيفاستوبول على البحر الأسود؟".ووفقا له، فإن الغرب يرغب في الفوز بهذا الصراع، لكنه "يائس"، لأن الثمن في أي حال "لا يمكن تحمله".بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو وسبق أن قال أوربان إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك. ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع.وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران، أي قبل يوم واحد من بدء المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، استعداده لإجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية وحدد الشروط اللازمة لذلك، وهي وضع أوكرانيا على الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، ونزع السلاح وإزالة النازية منم البلاد، وانسحاب القوات من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.أيضًا، وفقًا للزعيم الروسي، يجب على الغرب، كجزء من تسوية سلمية، رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي: "إننا لا نتحدث عن تجميد الصراع، بل عن وقفه الكامل"، مضيفا أن الوضع على خط التماس العسكري سيستمر في التغير ليس لصالح كييف، ومن ثم قد تكون ظروف روسيا مختلفة بالفعل.
https://sarabic.ae/20240614/بوتين-الحديث-عن-رغبة-روسيا-في-مهاجة-أوروبا-هراء-لتبرير-سباق-التسليح-1089852582.html
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روسيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء المجري: المحاولات الغربية لكسب الصراع في أوكرانيا ميؤوس منها

10:06 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السؤال الرئيسي للصراع في أوكرانيا هو ما إذا كانت البلاد ستصبح عضوا في الناتو وما إذا كان العلم الروسي سيبقى فوق سيفاستوبول، ومحاولات الغرب للخروج منتصرا من الصراع "يائسة".
وقال فيكتور أوربان لراديو "كوسوث": "السؤال في نهاية المطاف هو ما إذا كانت أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو أم لا – إنها حرب من أجل ذلك. هل سيكون هناك علم للناتو أم علم روسي فوق سيفاستوبول على البحر الأسود؟".

وأضاف: "يقول الروس إن العلم الروسي موجود هناك الآن، ولا يريدون تغييره إلى علم الناتو. وهم لا يريدون أن يعيشوا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، التي يسلحها حلف الناتو بأحدث الأسلحة والجيش".

ووفقا له، فإن الغرب يرغب في الفوز بهذا الصراع، لكنه "يائس"، لأن الثمن في أي حال "لا يمكن تحمله".
بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو
وسبق أن قال أوربان إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك. ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
بوتين: الحديث عن رغبة روسيا في مهاجمة أوروبا هراء لتبرير سباق التسلح... فيديو
14 يونيو, 10:04 GMT
وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران، أي قبل يوم واحد من بدء المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، استعداده لإجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية وحدد الشروط اللازمة لذلك، وهي وضع أوكرانيا على الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، ونزع السلاح وإزالة النازية منم البلاد، وانسحاب القوات من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
أيضًا، وفقًا للزعيم الروسي، يجب على الغرب، كجزء من تسوية سلمية، رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي: "إننا لا نتحدث عن تجميد الصراع، بل عن وقفه الكامل"، مضيفا أن الوضع على خط التماس العسكري سيستمر في التغير ليس لصالح كييف، ومن ثم قد تكون ظروف روسيا مختلفة بالفعل.
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