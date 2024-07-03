https://sarabic.ae/20240703/رئيس-الوزراء-المجري-بدأنا-مهمة-السلام-حول-أوكرانيا-بزيارات-إلى-ألمانيا-وفرنسا-وإيطاليا-1090403877.html

رئيس الوزراء المجري: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

رئيس الوزراء المجري: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان بأنه بدأ "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T03:28+0000

2024-07-03T03:28+0000

2024-07-03T03:28+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية: "كل شيء يعتمد على القادة الكبار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "لذلك ذهبت إلى برلين وباريس وروما، وهكذا بدأت مهمة السلام هذه".ويجري رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول زيارة له إلى كييف منذ 12 عامًا. وبدءًا من الأول من تموز/ يوليو الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، وقال السكرتير الصحفي لأوربان إنه سيناقش في كييف إحلال السلام والقضايا الحالية للعلاقات الثنائية مع زيلينسكي.وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.وتابع أوربان: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".

https://sarabic.ae/20240702/أوربان-طلبت-من-زيلينسكي-دراسة-وقف-إطلاق-النار-لتسريع-المفاوضات--1090387342.html

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