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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/رئيس-الوزراء-المجري-بدأنا-مهمة-السلام-حول-أوكرانيا-بزيارات-إلى-ألمانيا-وفرنسا-وإيطاليا-1090403877.html
رئيس الوزراء المجري: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا
رئيس الوزراء المجري: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان بأنه بدأ "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T03:28+0000
2024-07-03T03:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية: "كل شيء يعتمد على القادة الكبار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "لذلك ذهبت إلى برلين وباريس وروما، وهكذا بدأت مهمة السلام هذه".ويجري رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول زيارة له إلى كييف منذ 12 عامًا. وبدءًا من الأول من تموز/ يوليو الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، وقال السكرتير الصحفي لأوربان إنه سيناقش في كييف إحلال السلام والقضايا الحالية للعلاقات الثنائية مع زيلينسكي.وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.وتابع أوربان: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
https://sarabic.ae/20240702/أوربان-طلبت-من-زيلينسكي-دراسة-وقف-إطلاق-النار-لتسريع-المفاوضات--1090387342.html
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أخبار أوكرانيا, المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيس الوزراء المجري: بدأنا "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

03:28 GMT 03.07.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Omar Havana
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صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان بأنه بدأ "مهمة السلام" حول أوكرانيا بزيارات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية: "كل شيء يعتمد على القادة الكبار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "لذلك ذهبت إلى برلين وباريس وروما، وهكذا بدأت مهمة السلام هذه".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضات
أمس, 11:46 GMT
ويجري رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أول زيارة له إلى كييف منذ 12 عامًا. وبدءًا من الأول من تموز/ يوليو الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، وقال السكرتير الصحفي لأوربان إنه سيناقش في كييف إحلال السلام والقضايا الحالية للعلاقات الثنائية مع زيلينسكي.
وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن أوروبا انجرفت على نحو متزايد إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث لا تستطيع أن تفوز بأي شيء، ولكنها من الممكن أن تخسر كل شيء بسهولة.
وتابع أوربان: "تنجرف أوروبا، بشكل متزايد، إلى حرب ليس للقارة فيها ما تكسبه ويمكن أن تخسر كل شيء بسهولة، ومع ذلك، فإن التجربة اليومية تظهر أنه في مسألة الحرب لا يوجد ثمن باهظ بالنسبة لهم".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون" ويجب منع ذلك.
ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون "هزيمة" روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع، ووفقا له، يمكن وصف العمليات الحالية، منذ سنوات، بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
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