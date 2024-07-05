https://sarabic.ae/20240705/أوربان-المجر-بصفتها-رئيسة-الاتحاد-الأوروبي-يمكنها-تشجيع-الأطراف-على-بدء-مسار-المفاوضات-1090485847.html

أوربان: المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي يمكنها تشجيع الأطراف على بدء مسار المفاوضات

أوربان: المجر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي يمكنها تشجيع الأطراف على بدء مسار المفاوضات

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي، لا تمنحها تفويضا لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها ستشجع الأطراف على بدء... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T06:56+0000

2024-07-05T06:56+0000

2024-07-05T06:56+0000

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وقال أوربان: "اسمحوا لي أن أوضح مرة أخرى، الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي لا تُمنح تفويضًا للتفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكننا معرفة الجانب الذي يرغب في الذهاب إلى أية جهة، وبعد أن نعرف، يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي بالفعل اتخاذ القرارات معًا وبعد اتخاذ القرارات يمكننا التفاوض بالفعل. نحن للأسف ما زلنا بعيدين عن ذلك".وزار أوربان، كييف يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ 12 عاما. وابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام مجرية، أن أوربان ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيزوران موسكو اليوم الجمعة.أوربان: طلبت من زيلينسكي دراسة وقف إطلاق النار لتسريع المفاوضاتومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفًا رافضًا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف، وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن المجر عضو فاعل في نطاق الحلف.

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