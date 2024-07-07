https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-المجري-ينصح-الساسة-الأوروبيين-بـربط--أحزمة-الأمان-1090568188.html

وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"

وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"

سبوتنيك عربي

نصح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، الساسة الأوروبيين "بربط أحزمة الأمان" قبل "مهمة السلام" التي سيقوم بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان،... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T13:42+0000

2024-07-07T13:42+0000

2024-07-07T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال سيارتو في رسالة فيديو نُشرت على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن "اليوم هو يوم الأحد، مما يعني أن الأسبوع الأول من رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي يقترب من نهايته ببطء، حيث أصبح من الواضح للجميع أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون هناك مهمة لحفظ السلام، ستقوم بها الحكومة المجرية".وأشار وزير الخارجية المجرية إلى أن أوربان واجه انتقادات من السياسيين المؤيدين للحرب في الاتحاد الأوروبي بسبب زيارته لموسكو.وأضاف سيارتو: "هذه الهجمات لا تردعنا أو تثبط عزيمتنا، فمهمة حفظ السلام مستمرة بل وتتكثف، لذلك أطلب من السياسيين العسكريين الأوروبيين ربط أحزمة الأمان والمراقبة عن كثب الأسبوع المقبل أيضًا".وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".

https://sarabic.ae/20240707/ضابط-أمريكي-فشل-سياسة-الناتو-في-أوكرانيا-سيطفو-ولا-يمكن-للغرب-إخفاءها--1090563054.html

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