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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-المجري-ينصح-الساسة-الأوروبيين-بـربط--أحزمة-الأمان-1090568188.html
وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"
وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"
سبوتنيك عربي
نصح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، الساسة الأوروبيين "بربط أحزمة الأمان" قبل "مهمة السلام" التي سيقوم بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان،... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T13:42+0000
2024-07-07T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال سيارتو في رسالة فيديو نُشرت على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن "اليوم هو يوم الأحد، مما يعني أن الأسبوع الأول من رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي يقترب من نهايته ببطء، حيث أصبح من الواضح للجميع أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون هناك مهمة لحفظ السلام، ستقوم بها الحكومة المجرية".وأشار وزير الخارجية المجرية إلى أن أوربان واجه انتقادات من السياسيين المؤيدين للحرب في الاتحاد الأوروبي بسبب زيارته لموسكو.وأضاف سيارتو: "هذه الهجمات لا تردعنا أو تثبط عزيمتنا، فمهمة حفظ السلام مستمرة بل وتتكثف، لذلك أطلب من السياسيين العسكريين الأوروبيين ربط أحزمة الأمان والمراقبة عن كثب الأسبوع المقبل أيضًا".وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
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روسيا

وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"

13:42 GMT 07.07.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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تابعنا عبر
نصح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، الساسة الأوروبيين "بربط أحزمة الأمان" قبل "مهمة السلام" التي سيقوم بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأسبوع المقبل.
قال سيارتو في رسالة فيديو نُشرت على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن "اليوم هو يوم الأحد، مما يعني أن الأسبوع الأول من رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي يقترب من نهايته ببطء، حيث أصبح من الواضح للجميع أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون هناك مهمة لحفظ السلام، ستقوم بها الحكومة المجرية".
وأشار وزير الخارجية المجرية إلى أن أوربان واجه انتقادات من السياسيين المؤيدين للحرب في الاتحاد الأوروبي بسبب زيارته لموسكو.
وأضاف سيارتو: "هذه الهجمات لا تردعنا أو تثبط عزيمتنا، فمهمة حفظ السلام مستمرة بل وتتكثف، لذلك أطلب من السياسيين العسكريين الأوروبيين ربط أحزمة الأمان والمراقبة عن كثب الأسبوع المقبل أيضًا".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.
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10:01 GMT
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
وفي السياق ذاته، صرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".
بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
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