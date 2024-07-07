https://sarabic.ae/20240707/ضابط-أمريكي-فشل-سياسة-الناتو-في-أوكرانيا-سيطفو-ولا-يمكن-للغرب-إخفاءها--1090563054.html

ضابط أمريكي: فشل سياسة "الناتو" في أوكرانيا سيطفو ولا يمكن للغرب إخفاءها

ضابط أمريكي: فشل سياسة "الناتو" في أوكرانيا سيطفو ولا يمكن للغرب إخفاءها

سبوتنيك عربي

اعتبر المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا تظهر فشلها الواضح، حيث لا تستطيع... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T10:01+0000

2024-07-07T10:01+0000

2024-07-07T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات ماكغريغور خلال مقابلة خاصة على قناة "Judgeing Freedom" على منصة "يوتيوب"، قال فيها: "لقد أدرك الجميع بالفعل أن مثل هذه النتيجة النهائية، التي يمكن أن تخفي هزيمة الناتو في أوكرانيا عن الجمهور لا يمكن تحقيقها".وبحسب ماكغريغور، فإن الدول الأعضاء في الكتلة العسكرية في حيرة ولا يدركون ما يمكنهم فعله. وخلص ماكغريغور إلى القول: "لا أعتقد أنهم سينجحون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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