https://sarabic.ae/20240706/الكرملين-السياسيون-الغربيون-لم-يتواصلوا-معنا-بشأن-مبادرات-السلام-حول-أوكرانيا-1090535359.html
الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا
الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السياسيين الغربيين لم يتواصلوا مع الكرملين بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا، التي اقترحها... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T04:34+0000
2024-07-06T04:34+0000
2024-07-06T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
دميتري بيسكوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، حينما سُئل عما إذا كان أي سياسي غربي قد أبدى اهتمامًا بالمبادرات أو اتصل بالكرملين بعد ثلاثة أسابيع، من طرح الرئيس ابوتين لمقترحات سلام بشأن أوكرانيا.وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الروسي مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأي أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية وتجريدها من السلاح واجتثاث النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
https://sarabic.ae/20240705/البيت-الأبيض-يعلق-على-زيارة-أوربان-إلى-موسكو-1090530847.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين, دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا
04:34 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 04:51 GMT 06.07.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السياسيين الغربيين لم يتواصلوا مع الكرملين بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا، التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، حينما سُئل عما إذا كان أي سياسي غربي قد أبدى اهتمامًا بالمبادرات أو اتصل بالكرملين بعد ثلاثة أسابيع، من طرح الرئيس ابوتين لمقترحات سلام بشأن أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وكشف عن اتفاق وقّعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية.
وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.
وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الروسي مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأي أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية وتجريدها من السلاح واجتثاث النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.