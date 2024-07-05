البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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5 د
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
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https://sarabic.ae/20240705/البيت-الأبيض-يعلق-على-زيارة-أوربان-إلى-موسكو-1090530847.html
البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو
البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن القيادة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى موسكو،... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T18:38+0000
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وقالت جان بيير للصحفيين تعليقا على هذه الزيارة: "بالطبع نحن قلقون بشأن زيارة رئيس الوزراء أوربان إلى موسكو ونعتقد أن هذه الزيارة تتعارض مع الجهود المبذولة لإحلال السلام في أوكرانيا".وذكّرت بأن زيارة أوربان إلى روسيا تمت عشية قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، والتي تهدف إلى إظهار وحدة دول الحلف الغربي.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
https://sarabic.ae/20240705/بث-مباشر-للمؤتمر-الصحفي-لبوتين-وأوربان-عقب-المحادثات-1090517598.html
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روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو

18:38 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورلتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء المجري في أوربان
لتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء المجري في أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن القيادة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى موسكو، معتقدة أن هذه الرحلة تتعارض مع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقالت جان بيير للصحفيين تعليقا على هذه الزيارة: "بالطبع نحن قلقون بشأن زيارة رئيس الوزراء أوربان إلى موسكو ونعتقد أن هذه الزيارة تتعارض مع الجهود المبذولة لإحلال السلام في أوكرانيا".
وذكّرت بأن زيارة أوربان إلى روسيا تمت عشية قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، والتي تهدف إلى إظهار وحدة دول الحلف الغربي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
بوتين: لا ينبغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف
13:55 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
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