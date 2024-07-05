https://sarabic.ae/20240705/البيت-الأبيض-يعلق-على-زيارة-أوربان-إلى-موسكو-1090530847.html
البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو
البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن القيادة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى موسكو،... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T18:38+0000
2024-07-05T18:38+0000
2024-07-05T18:38+0000
روسيا
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وقالت جان بيير للصحفيين تعليقا على هذه الزيارة: "بالطبع نحن قلقون بشأن زيارة رئيس الوزراء أوربان إلى موسكو ونعتقد أن هذه الزيارة تتعارض مع الجهود المبذولة لإحلال السلام في أوكرانيا".وذكّرت بأن زيارة أوربان إلى روسيا تمت عشية قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، والتي تهدف إلى إظهار وحدة دول الحلف الغربي.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
https://sarabic.ae/20240705/بث-مباشر-للمؤتمر-الصحفي-لبوتين-وأوربان-عقب-المحادثات-1090517598.html
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روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعلق على زيارة أوربان إلى موسكو
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن القيادة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى موسكو، معتقدة أن هذه الرحلة تتعارض مع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقالت جان بيير للصحفيين تعليقا على هذه الزيارة: "بالطبع نحن قلقون بشأن زيارة رئيس الوزراء أوربان إلى موسكو ونعتقد أن هذه الزيارة تتعارض مع الجهود المبذولة لإحلال السلام في أوكرانيا".
وذكّرت بأن زيارة أوربان إلى روسيا تمت عشية قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، والتي تهدف إلى إظهار وحدة دول الحلف الغربي.
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".