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بوتين: لا ينغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف
بوتين: لا ينغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف مؤقت لإعادة تسليح نظام كييف، وأن روسيا تؤيد إنهاء كامل ونهائي للصراع. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T13:55+0000
2024-07-05T14:34+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال تصريحات صحفية عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو: "لا ينبغي أن يكون هذا هدنة أو توقف مؤقت لإطلاق النار، الذي يمكن لنظام كييف استخدامه لاستعادة الخسائر وإعادة تجميع صفوفه وإعادة التسلح، وتؤيد روسيا نهاية كاملة ونهائية للصراع".وأوضح بوتين أنه من بين الشروط التي تطرحها روسيا هو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من الأراضي الروسية.وقال بوتين: "في الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي تواصل روسيا والمجر الحوار وهذا أمر مهم".وأضاف أنه تحدث مع أوربان حول المسائل الصعبة بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وأكد بوتين أنه ناقش مع أوربان السبل الممكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وقال: "بالطبع كان هناك تبادل مباشر وشامل إلى حد ما لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الصراع الأوكراني، وتحدثنا أيضًا عن السبل الممكنة لحله".وأشار بوتين إلى أن أوربان أبلغه بتفاصيل زيارته إلى كييف.وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.وقال: "أما بالنسبة لروسيا، فقد قلت مرارا إننا كنا دائما ونظل منفتحين لمناقشة تسوية سياسية ودبلوماسية (للوضع في أوكرانيا)".ولفت بوتين إلى أن رعاة كييف يواصلون استخدام أوكرانيا "ككبش ضارب" في المواجهة مع روسيا.وأوضح بوتين أن كييف لا تتقبل فكرة وقف إطلاق النار ففي هذه الحالة تختفي ذريعة تمديد الأحكام العرفية، لافتا إلى أنه إذا أوقفت أوكرانيا الأحكام العرفية فسيتعين عليها إجراء انتخابات رئاسية.وأشار بوتين إلى أن روسيا والمجر تواصلان التعاون بما في ذلك في مجال الطاقة.وأكد بوتين أن البراغماتية السليمة والمنفعة المتبادلة أمران أساسيان لتنمية التعاون بين روسيا والمجر.وصف بوتين الحوار مع أوربان بالصريح والمفيد.وأكد بوتين أن روسيا والمجر تواصلان العمل في مشروع محطة الطاقة النووية "باكش".وفي السياق ذاته، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام، قائلا في موسكو بعد زيارة إلى كييف إن مواقف الطرفين بشأن التسوية متباعدة عن بعضها البعض.وأوضح أوربان أنه علم برأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات السلام والترتيب الذي ينبغي أن تتم به.وقال: "سمعت رأي السيد الرئيس بخصوص مبادرات السلام القائمة ووقف إطلاق النار والمفاوضات ورؤية أوروبا بعد الحرب".
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بوتين: لا ينغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف

13:55 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 14:34 GMT 05.07.2024)
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Photo / POOL
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أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف مؤقت لإعادة تسليح نظام كييف، وأن روسيا تؤيد إنهاء كامل ونهائي للصراع.
وقال بوتين خلال تصريحات صحفية عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو: "لا ينبغي أن يكون هذا هدنة أو توقف مؤقت لإطلاق النار، الذي يمكن لنظام كييف استخدامه لاستعادة الخسائر وإعادة تجميع صفوفه وإعادة التسلح، وتؤيد روسيا نهاية كاملة ونهائية للصراع".
وأوضح بوتين أنه من بين الشروط التي تطرحها روسيا هو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من الأراضي الروسية.

روسيا تؤيد الإنهاء الكامل والنهائي للصراع، وشروط ذلك، كما قلت في خطابي في وزارة الخارجية، نحن نتحدث عن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي
فلايمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين: "في الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي تواصل روسيا والمجر الحوار وهذا أمر مهم".
وأضاف أنه تحدث مع أوربان حول المسائل الصعبة بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.

جرت المحادثات حول الجوانب الحالية للتفاعل الثنائي، وبطبيعة الحال، حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك، بالطبع، الوضع حول أوكرانيا.

خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلايمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أنه ناقش مع أوربان السبل الممكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وقال: "بالطبع كان هناك تبادل مباشر وشامل إلى حد ما لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الصراع الأوكراني، وتحدثنا أيضًا عن السبل الممكنة لحله".
وأشار بوتين إلى أن أوربان أبلغه بتفاصيل زيارته إلى كييف.

رئيس الوزراء (أوربان) تحدث عن اجتماعاته الأخيرة في كييف، حيث قدم عددا من المقترحات، وعلى وجه الخصوص الدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لبدء المفاوضات مع روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
فلايمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.
وقال: "أما بالنسبة لروسيا، فقد قلت مرارا إننا كنا دائما ونظل منفتحين لمناقشة تسوية سياسية ودبلوماسية (للوضع في أوكرانيا)".
ولفت بوتين إلى أن رعاة كييف يواصلون استخدام أوكرانيا "ككبش ضارب" في المواجهة مع روسيا.
وأوضح بوتين أن كييف لا تتقبل فكرة وقف إطلاق النار ففي هذه الحالة تختفي ذريعة تمديد الأحكام العرفية، لافتا إلى أنه إذا أوقفت أوكرانيا الأحكام العرفية فسيتعين عليها إجراء انتخابات رئاسية.
وأشار بوتين إلى أن روسيا والمجر تواصلان التعاون بما في ذلك في مجال الطاقة.
وأكد بوتين أن البراغماتية السليمة والمنفعة المتبادلة أمران أساسيان لتنمية التعاون بين روسيا والمجر.
وصف بوتين الحوار مع أوربان بالصريح والمفيد.
وأكد بوتين أن روسيا والمجر تواصلان العمل في مشروع محطة الطاقة النووية "باكش".
وفي السياق ذاته، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام، قائلا في موسكو بعد زيارة إلى كييف إن مواقف الطرفين بشأن التسوية متباعدة عن بعضها البعض.

كنت في كييف، والآن أنا في موسكو. أدركت من خلال تجربتي أن مواقف (أوكرانيا وروسيا بشأن التسوية) بعيدة جدًا عن بعضها البعض، ويجب اتخاذ العديد من الخطوات من أجل الاقتراب منها إنهاء الحرب، لكن الخطوة الأهم التي اتخذناها هي أننا أجرينا اتصالات، وسأواصل العمل في هذا الاتجاه.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي
فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
وأوضح أوربان أنه علم برأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات السلام والترتيب الذي ينبغي أن تتم به.
وقال: "سمعت رأي السيد الرئيس بخصوص مبادرات السلام القائمة ووقف إطلاق النار والمفاوضات ورؤية أوروبا بعد الحرب".
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