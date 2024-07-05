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بوتين: لا ينغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف

بوتين: لا ينغي أن تكون هناك هدنة مؤقتة لإعادة تسليح نظام كييف

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف مؤقت لإعادة تسليح نظام كييف، وأن روسيا تؤيد إنهاء كامل ونهائي للصراع. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T13:55+0000

2024-07-05T13:55+0000

2024-07-05T14:34+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال تصريحات صحفية عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو: "لا ينبغي أن يكون هذا هدنة أو توقف مؤقت لإطلاق النار، الذي يمكن لنظام كييف استخدامه لاستعادة الخسائر وإعادة تجميع صفوفه وإعادة التسلح، وتؤيد روسيا نهاية كاملة ونهائية للصراع".وأوضح بوتين أنه من بين الشروط التي تطرحها روسيا هو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من الأراضي الروسية.وقال بوتين: "في الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي تواصل روسيا والمجر الحوار وهذا أمر مهم".وأضاف أنه تحدث مع أوربان حول المسائل الصعبة بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وأكد بوتين أنه ناقش مع أوربان السبل الممكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وقال: "بالطبع كان هناك تبادل مباشر وشامل إلى حد ما لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الصراع الأوكراني، وتحدثنا أيضًا عن السبل الممكنة لحله".وأشار بوتين إلى أن أوربان أبلغه بتفاصيل زيارته إلى كييف.وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.وقال: "أما بالنسبة لروسيا، فقد قلت مرارا إننا كنا دائما ونظل منفتحين لمناقشة تسوية سياسية ودبلوماسية (للوضع في أوكرانيا)".ولفت بوتين إلى أن رعاة كييف يواصلون استخدام أوكرانيا "ككبش ضارب" في المواجهة مع روسيا.وأوضح بوتين أن كييف لا تتقبل فكرة وقف إطلاق النار ففي هذه الحالة تختفي ذريعة تمديد الأحكام العرفية، لافتا إلى أنه إذا أوقفت أوكرانيا الأحكام العرفية فسيتعين عليها إجراء انتخابات رئاسية.وأشار بوتين إلى أن روسيا والمجر تواصلان التعاون بما في ذلك في مجال الطاقة.وأكد بوتين أن البراغماتية السليمة والمنفعة المتبادلة أمران أساسيان لتنمية التعاون بين روسيا والمجر.وصف بوتين الحوار مع أوربان بالصريح والمفيد.وأكد بوتين أن روسيا والمجر تواصلان العمل في مشروع محطة الطاقة النووية "باكش".وفي السياق ذاته، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام، قائلا في موسكو بعد زيارة إلى كييف إن مواقف الطرفين بشأن التسوية متباعدة عن بعضها البعض.وأوضح أوربان أنه علم برأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات السلام والترتيب الذي ينبغي أن تتم به.وقال: "سمعت رأي السيد الرئيس بخصوص مبادرات السلام القائمة ووقف إطلاق النار والمفاوضات ورؤية أوروبا بعد الحرب".

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