الكرملين: زيارة أوربان إلى موسكو كانت بمبادرة منه
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى روسيا تمت بمبادرة من الجانب المجري، مشيرا إلى أن بودابست قدمت هذا الاقتراح لموسكو في 3 يوليو/ تموز.
وقال بيسكوف: "نعم، كانت هذه بالفعل مبادرة من الجانب المجري. نعم، تم كل شيء بسرعة كبيرة، حرفيًا تم تلقي اقتراح لإجراء مثل هذه الزيارة".
وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، موضوع أوكرانيا، حيث وصل أوربان، اليوم الجمعة، إلى موسكو في زيارة، قال أوربان إنها مرتبطة بـ"مهمة سلام" حول أوكرانيا.
وكان أوربان قد نشر صورة له بمطار في العاصمة موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو".
وعلّق مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على زيارة أوربان، بقوله: "أستبعد إجراء اتصالات رسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى موسكو تندرج في إطار العلاقات الثنائية".
وزار أوربان، كييف، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ 12 عاما. وابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.
وطلب رئيس الوزراء المجري، خلال زيارته إلى كييف، من فلاديمير زيلينسكي، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن ذلك قد يعجّل في مفاوضات السلام.
⚡️أوربان: "مهمة السلام مستمرة.. المحطة الثانية هي موسكو".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 5, 2024
◀️رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ينشر صورة له في مطار موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو". pic.twitter.com/yqHfPpE1Nz
ومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفًا رافضًا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف، وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن المجر عضو فاعل في نطاق الحلف.