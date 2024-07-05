https://sarabic.ae/20240705/الخارجية-المجرية-نأمل-أن-تؤدي-زيارتنا-إلى-موسكو-لإحلال-السلام-1090513547.html
الخارجية المجرية: نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى موسكو لإحلال السلام
الخارجية المجرية: نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى موسكو لإحلال السلام
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تؤدي زيارة الوفد المجري إلى موسكو إلى إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T13:32+0000
2024-07-05T13:32+0000
2024-07-05T13:32+0000
روسيا
المجر
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وكتب سيارتو على شبكة التواصل الاجتماعي: "أثبتت فترة العامين والنصف الماضية أن الحرب الدائرة في جوارنا لن تؤدي إلى حل في ساحة المعركة، لإنهاء المعاناة الإنسانية هناك حاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، نأمل أن يؤدي اللقاء في موسكو اليوم لتقريب السلام".وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.وزار أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، كييف، للمرة الأولى منذ 12 عاما، وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.وقال أوربان أيضًا إن "قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية، خلال الأشهر الستة المقبلة، للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20240705/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهنغاري-أوربان-ووزير-خارجيته-في-الكرملين-1090503568.html
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روسيا, المجر
الخارجية المجرية: نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى موسكو لإحلال السلام
أعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تؤدي زيارة الوفد المجري إلى موسكو إلى إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية أثبتت أنه لا يوجد حل في ساحة المعركة.
وكتب سيارتو على شبكة التواصل الاجتماعي: "أثبتت فترة العامين والنصف الماضية أن الحرب الدائرة في جوارنا لن تؤدي إلى حل في ساحة المعركة، لإنهاء المعاناة الإنسانية هناك حاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، نأمل أن يؤدي اللقاء في موسكو اليوم لتقريب السلام".
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
وزار أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، كييف، للمرة الأولى منذ 12 عاما
، وأفاد رئيس الوزراء المجري أنه طلب من كييف دراسة إمكانية وقف إطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.
وقال أوربان أيضًا إن "قضية السلام في أوكرانيا ستكون محورية، خلال الأشهر الستة المقبلة، للرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي".