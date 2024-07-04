https://sarabic.ae/20240704/بوتين-روسيا-لم-ترفض-أبدا-ومستعدة-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1090449687.html

بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض أبدا وستظل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية بشأن الأزمة الأوكرانية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T12:01+0000

2024-07-04T12:01+0000

2024-07-04T12:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة شنغهاي للتعاون

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وقال بوتين، في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون بلس": "روسيا، كما تعلمون، لم ترفض قط، وهي الآن مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام، وكانت أوكرانيا هي التي رفضت المفاوضات، وفعلت ذلك علناً بناءً على أوامر مباشرة من لندن ومن واشنطن، ما يعني أنه لا يوجد شك في ذلك، كما يواجه المسؤولون الأوكرانيون بشكل مباشر وصريح".وأوضح أن "رئيس الوفد الأوكراني المفاوض بدأها، ما يعني، على ما يبدو، أنها كانت مناسبة تماما لأوكرانيا".وتابع بوتين: "من الواضح للجميع أن منظمة شانغهاي للتعاون اليوم هي واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها موثوقية".شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطابوأشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، ويتركز ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيها، وتحتوي على إمكانات فكرية هائلة.وأوضح بوتين أن "منظمة شنغهاي للتعاون لديها الكثير لتتقاسمه من الناحية العملية مع جميع البلدان المهتمة والمستعدة للتعاون، وفي المقابل، فإن منظمتنا سعيدة بقبول أي مساهمة بناءة في أنشطتها واستيعاب كل ما يقدمه شركاؤنا".وتوجه بوتين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، صباح الثالث من يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي

https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html

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روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون