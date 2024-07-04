بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-روسيا-لم-ترفض-أبدا-ومستعدة-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1090449687.html
بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض أبدا وستظل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية بشأن الأزمة الأوكرانية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T12:01+0000
2024-07-04T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_486c9edfa092c1e710da890c1bb0098d.jpg
وقال بوتين، في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون بلس": "روسيا، كما تعلمون، لم ترفض قط، وهي الآن مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام، وكانت أوكرانيا هي التي رفضت المفاوضات، وفعلت ذلك علناً بناءً على أوامر مباشرة من لندن ومن واشنطن، ما يعني أنه لا يوجد شك في ذلك، كما يواجه المسؤولون الأوكرانيون بشكل مباشر وصريح".وأوضح أن "رئيس الوفد الأوكراني المفاوض بدأها، ما يعني، على ما يبدو، أنها كانت مناسبة تماما لأوكرانيا".وتابع بوتين: "من الواضح للجميع أن منظمة شانغهاي للتعاون اليوم هي واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها موثوقية".شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطابوأشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، ويتركز ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيها، وتحتوي على إمكانات فكرية هائلة.وأوضح بوتين أن "منظمة شنغهاي للتعاون لديها الكثير لتتقاسمه من الناحية العملية مع جميع البلدان المهتمة والمستعدة للتعاون، وفي المقابل، فإن منظمتنا سعيدة بقبول أي مساهمة بناءة في أنشطتها واستيعاب كل ما يقدمه شركاؤنا".وتوجه بوتين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، صباح الثالث من يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1354d3aa0f34d3f652f167b9bdb0ca03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

12:01 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 04.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض أبدا وستظل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين، في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون بلس": "روسيا، كما تعلمون، لم ترفض قط، وهي الآن مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام، وكانت أوكرانيا هي التي رفضت المفاوضات، وفعلت ذلك علناً بناءً على أوامر مباشرة من لندن ومن واشنطن، ما يعني أنه لا يوجد شك في ذلك، كما يواجه المسؤولون الأوكرانيون بشكل مباشر وصريح".

وأشار إلى أن "اتفاقيات إسطنبول لا تزال مطروحة على الطاولة ويمكن استخدامها كأساس لمواصلة هذه المفاوضات".

وأوضح أن "رئيس الوفد الأوكراني المفاوض بدأها، ما يعني، على ما يبدو، أنها كانت مناسبة تماما لأوكرانيا".

وأضاف: "منظمتنا (شنغهاي) انطلقت دائمًا وما زالت تنطلق من أهمية مراعاة آراء ووجهات نظر أكبر عدد ممكن من الشركاء، واحترام الحق غير القابل للتصرف لكل دولة في اختيار نموذجها التنموي الخاص بها".

وتابع بوتين: "من الواضح للجميع أن منظمة شانغهاي للتعاون اليوم هي واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها موثوقية".
شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطاب
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، ويتركز ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيها، وتحتوي على إمكانات فكرية هائلة.

وأردف بالقول: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيكون مفيدًا وسيسهم في تعزيز العلاقات الودية بين جميع الدول الممثلة هنا وسيعمل على تكثيف التعاون في مجالات متنوعة".

وأوضح بوتين أن "منظمة شنغهاي للتعاون لديها الكثير لتتقاسمه من الناحية العملية مع جميع البلدان المهتمة والمستعدة للتعاون، وفي المقابل، فإن منظمتنا سعيدة بقبول أي مساهمة بناءة في أنشطتها واستيعاب كل ما يقدمه شركاؤنا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
09:16 GMT
وتوجه بوتين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، صباح الثالث من يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.

والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала