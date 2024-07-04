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دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة
دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا أكملت جميع الإجراءات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة "شانغهاي للتعاون"،... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T06:03+0000
2024-07-04T06:03+0000
2024-07-04T06:12+0000
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و قال توكاييف في بداية اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون:"أود أن أرحب برئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو. لقد أكملت بلادكم جميع الإجراءات اللازمة في الطريق إلى العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون في فترة قصيرة من الزمن".وأشار إلى أن دول منظمة شنغهاي للتعاون حولت المنظمة إلى واحدة من أكثر الهياكل نفوذا وموثوقية، ويتزايد الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم.وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة. وبعد دقائق قليلة، أعلن توكاييف قبول مينسك في المنظمة.ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
https://sarabic.ae/20240704/المتحدث-باسم-الكرملين-فكرة-النظام-الأمني-الأوراسي-الجديد-سيتم-ذكرها-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1090435057.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا
دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة
06:03 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 06:12 GMT 04.07.2024)
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا أكملت جميع الإجراءات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة "شانغهاي للتعاون"، وفي وقت قصير.
و قال توكاييف في بداية اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون:"أود أن أرحب برئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو. لقد أكملت بلادكم جميع الإجراءات اللازمة في الطريق إلى العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون في فترة قصيرة من الزمن".
وتابع: "أعزائي رؤساء الدول، لقد تم اتخاذ القرار بشأن العضوية الكاملة لجمهورية بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون". ثم هنأ لوكاشينكو على انضمامه إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار إلى أن دول منظمة شنغهاي للتعاون حولت المنظمة إلى واحدة من أكثر الهياكل نفوذا وموثوقية، ويتزايد الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم.
وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة. وبعد دقائق قليلة، أعلن توكاييف قبول مينسك في المنظمة.
وتنعقد قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليو الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.