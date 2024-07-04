https://sarabic.ae/20240704/بوتين-الغرب-طلب-وقف-إطلاق-النار-عندما-كانت-القوات-الروسية-على-أبواب-كييف-في-2022-1090469483.html
بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في 2022
بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في 2022
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T15:35+0000
2024-07-04T15:35+0000
2024-07-04T15:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "عندما كانت قواتنا على أبواب كييف، تلقينا عرضا أو بالأحرى طلبا ملحا من قبل الشركاء الغربيين بوقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية، من أجل أن يقوم الجانب الأوكراني بأشياء معينة، وقد فعلنا ذلك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-يعد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-انتهاء-قمة-شنغهاي-1090461599.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في 2022
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم، إلا أن ذلك كان خداعا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "عندما كانت قواتنا على أبواب كييف، تلقينا عرضا أو بالأحرى طلبا ملحا من قبل الشركاء الغربيين بوقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية، من أجل أن يقوم الجانب الأوكراني بأشياء معينة، وقد فعلنا ذلك".
وتابع: "طُلب منا سحب القوات من كييف من أجل تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وقد فعلنا ذلك، ومرة أخرى تعرضنا للخداع، الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول أُلقيت في سلة المهملات، وقد حدث هذا أكثر من مرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.