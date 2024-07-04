https://sarabic.ae/20240704/بوتين-الغرب-طلب-وقف-إطلاق-النار-عندما-كانت-القوات-الروسية-على-أبواب-كييف-في-2022-1090469483.html

بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في 2022

بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في 2022

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T15:35+0000

2024-07-04T15:35+0000

2024-07-04T15:35+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "عندما كانت قواتنا على أبواب كييف، تلقينا عرضا أو بالأحرى طلبا ملحا من قبل الشركاء الغربيين بوقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية، من أجل أن يقوم الجانب الأوكراني بأشياء معينة، وقد فعلنا ذلك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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