https://sarabic.ae/20240704/بوتين-يعد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-انتهاء-قمة-شنغهاي-1090461599.html
بوتين: روسيا لن تسمح للقوات الأوكرانية باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعها
بوتين: روسيا لن تسمح للقوات الأوكرانية باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تسمح للقوات الأوكرانية باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعها. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T13:58+0000
2024-07-04T13:58+0000
2024-07-04T15:20+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "لا يمكننا السماح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار هذا لتحسين موقفه وإعادة تسليح نفسه واستكمال جيشه من خلال التعبئة القسرية والاستعداد لمواصلة الصراع المسلح".وأكد الرئيس الروسي أن القيادة الأوكرانية هي في السلطة بشكل غير قانوني.وأكد بوتين أن وقف إطلاق النار على خط التماس أمر مستحيل قبل بدء مفاوضات السلام مع أوكرانيا.وأوضح: "ببساطة لا يمكننا إعلان وقف إطلاق النار الآن على أمل أن يتخذ الجانب الآخر بعض الخطوات الإيجابية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه لن يكون لأي وسيط صلاحية التوقيع على الوثائق النهائية بين روسيا وأوكرانيا.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعتبر نفسها مؤهلة للبدء في تطوير وإنتاج أنظمة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وأكد بوتين أنه كان على روسيا أن ترد على تصرفات الولايات المتحدة لذلك اضطرت إلى تطوير أسلحة جديدة.وأشار الرئيس بوتين إلى أن معارضة جميع دول منظمة شنغهاي للتعاون نشر الأسلحة في الفضاء هي إشارة للعالم أجمع بشأن عسكرة الفضاء الخارجي.وصرّح بوتين بأن تطوير دولة الاتحاد يجب أن يكون في الجانب الاقتصادي كمرحلة أولى.وأكد أن إنشاء برلمان موحد للدولة الاتحادية مسألة وقت.وقال بوتين: "لدينا أيضًا هياكل برلمانية وحكومية بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، فهل من الضروري الآن الانتقال، كما أُعلن بالفعل، نحو إنشاء برلمان موحد؟ إنها مسألة وقت".وأوضح أن ممثلي حركة "طالبان" الإسلامية (المشمولة بعقوبات الأمم المتحدة) مهتمون باستقرار الوضع في أفغانستان وأصبحوا حلفاء لموسكو بمكافحة الإرهاب.وأضاف الرئيس الروسي: "لقد أخذت حركة طالبان على عاتقها التزامات معينة، وبشكل عام، هناك قضايا تتطلب اهتماما مستمرا سواء داخل البلاد أو المجتمع الدولي، وبشكل عام، يجب أن ننطلق من حقيقة أن حركة "طالبان" تسيطر على السلطة في البلاد، وبهذا المعنى، فإن طالبان بالتأكيد حلفاء لنا في الحرب ضد الإرهاب".وأكد بوتين أنه "يتعين على روسيا أن تحافظ على علاقاتها مع الهياكل السياسية الواقعية في أفغانستان وسوف تفعل ذلك".وبيّن الرئيس بوتين أن روسيا تأخذ على محمل الجد تصريحات ترامب بشأن إمكانية وقف الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أنه ليس على علم بمقترحات ترامب حول نهاية سلمية للصراع في أوكرانيا.ولفت الرئيس بوتين إلى أن الولايات المتحدة دمرت الوثائق الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الدولي.وأكد بوتين أن الإرادة السياسية للرئيس أردوغان تسمح ببناء علاقات بين روسيا وتركيا.وقال: "من المعروف جيدًا من الذي يمنعنا، لكن الإرادة السياسية للسيد أردوغان تساعدنا".وأكد أن روسيا وتركيا مهتمتان بتطوير التعاون الثنائي بينهما.وتوجه بوتين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، صباح الثالث من يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي
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https://sarabic.ae/20240704/-البيان-الختامي-لمنظمة-شنغهاي-القانون-الدولي-ينتهك-في-العالم-والمواجهة-الجيوسياسية-تتزايد-1090442638.html
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https://sarabic.ae/20240704/ما-هي-أهداف-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1090450689.html
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روسيا
بوتين: روسيا لن تسمح للقوات الأوكرانية باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعها
13:58 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 15:20 GMT 04.07.2024)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تسمح للقوات الأوكرانية باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعها.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "لا يمكننا السماح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار هذا لتحسين موقفه وإعادة تسليح نفسه واستكمال جيشه من خلال التعبئة القسرية والاستعداد لمواصلة الصراع المسلح".
وأكد الرئيس الروسي أن القيادة الأوكرانية هي في السلطة بشكل غير قانوني.
في ظل ظروف اغتصاب السلطة في أوكرانيا، فإن اللجوء إلى البرلمان الأوكراني لا معنى له، إن نظام كييف يتولى السلطة بشكل غير قانوني.
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأكد بوتين أن وقف إطلاق النار على خط التماس أمر مستحيل
قبل بدء مفاوضات السلام مع أوكرانيا.
وأوضح: "ببساطة لا يمكننا إعلان وقف إطلاق النار الآن على أمل أن يتخذ الجانب الآخر بعض الخطوات الإيجابية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه لن يكون لأي وسيط صلاحية التوقيع على الوثائق النهائية بين روسيا وأوكرانيا.
من غير المرجح أن يتمكن الوسيط (بين روسيا وأوكرانيا) من التوقيع على الوثائق النهائية، علاوة على ذلك، ليس التوقيع على الوثائق النهائية فحسب، بل التوقيع حتى على الوثيقة الختامية.
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعتبر نفسها مؤهلة للبدء في تطوير وإنتاج أنظمة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
فيما يتعلق بنشر الصواريخ (القصيرة والمتوسطة المدى)، فسأذكركم إن كنتم لا تتذكرون بأنني قلت إننا نعلن وقفًا اختياريًا بموضوع النشر المستقبلي المحتمل لأنظمتنا ذات الصلة، طالما لم تظهر هذه الأنظمة الصاروخية في بعض مناطق العالم، وفي حال ظهور أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في مكان ما، فإننا نحتفظ بحق التصرف بطريقة مماثلة.
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأكد بوتين أنه كان على روسيا أن ترد على تصرفات الولايات المتحدة لذلك اضطرت إلى تطوير أسلحة جديدة.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن معارضة جميع دول منظمة شنغهاي للتعاون نشر الأسلحة في الفضاء
هي إشارة للعالم أجمع بشأن عسكرة الفضاء الخارجي.
وأوضح: "اتفقنا في البيان الختامي وفي وثائق أخرى على أن جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون يعارضون نشر أي أسلحة في الفضاء، وهذه إشارة إلى بقية العالم بشأن موقفنا تجاه عسكرة الفضاء الخارجي".
وصرّح بوتين بأن تطوير دولة الاتحاد يجب أن يكون في الجانب الاقتصادي كمرحلة أولى.
وقال: "فيما يخص دولة الاتحاد، فهي تتطور، نتذكر جميع الأهداف والغايات التي تم تحديدها في الوثائق الأولية، ونحن في الواقع، نسير على هذا الطريق، لقد قررنا ببساطة، وكما يعتقد رئيس بيلاروسيا وأنا أؤيده، أنه من الضروري في المرحلة الأولى حل القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية وليس السياسية".
وأكد أن إنشاء برلمان موحد للدولة الاتحادية مسألة وقت.
وقال بوتين: "لدينا أيضًا هياكل برلمانية وحكومية بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، فهل من الضروري الآن الانتقال، كما أُعلن بالفعل، نحو إنشاء برلمان موحد؟ إنها مسألة وقت".
وأوضح أن ممثلي حركة "طالبان" الإسلامية (المشمولة بعقوبات الأمم المتحدة) مهتمون باستقرار الوضع في أفغانستان وأصبحوا حلفاء لموسكو بمكافحة الإرهاب.
أنا متأكد من أن طالبان مهتمة أيضًا بأن يكون كل شيء في أفغانستان مستقرًا وهادئًا ويخضع لقواعد معينة. وقد تلقينا مرات عديدة إشارات من قبل حركة " طالبان" بأنهم مستعدون للعمل معنا على مسار مكافحة الإرهاب.
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد أخذت حركة طالبان على عاتقها التزامات معينة، وبشكل عام، هناك قضايا تتطلب اهتماما مستمرا سواء داخل البلاد أو المجتمع الدولي، وبشكل عام، يجب أن ننطلق من حقيقة أن حركة "طالبان" تسيطر على السلطة في البلاد، وبهذا المعنى، فإن طالبان بالتأكيد حلفاء لنا في الحرب ضد الإرهاب".
وقال بوتين حول عضوية أفغانستان الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون: "هذا ليس قرارًا خاصا بروسيا بل يتم حل المسالة من قبل جميع أعضاء المنظمة".
وأكد بوتين أنه "يتعين على روسيا أن تحافظ على علاقاتها مع الهياكل السياسية الواقعية في أفغانستان وسوف تفعل ذلك".
وبيّن الرئيس بوتين أن روسيا تأخذ على محمل الجد تصريحات ترامب بشأن إمكانية وقف الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أنه ليس على علم بمقترحات ترامب حول نهاية سلمية للصراع في أوكرانيا.
حقيقة أن السيد ترامب، كمرشح رئاسي، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، فإننا نأخذ هذا على محمل الجد، بالطبع، لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها ذلك وهذا بالطبع هو السؤال الرئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص وسندعمه.
الرئيس الروسي
فلايمير بوتين
ولفت الرئيس بوتين إلى أن الولايات المتحدة دمرت الوثائق الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الدولي.
وأكد بوتين أن الإرادة السياسية للرئيس أردوغان تسمح ببناء علاقات بين روسيا وتركيا.
وقال: "من المعروف جيدًا من الذي يمنعنا، لكن الإرادة السياسية للسيد أردوغان تساعدنا".
وأكد أن روسيا وتركيا مهتمتان بتطوير التعاون الثنائي بينهما.
بشكل عام، إن هناك اهتماما من كلا الجانبين، وهو ذو طابع موضوعي لا يتعلق بحقيقة أن هناك أحدا يمنعنا، بل مع التطورات الفعلية في تركيا.
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وتوجه بوتين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، صباح الثالث من يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
، ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.
والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.