https://sarabic.ae/20240704/رئيسي-الحاضر-الغائب-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-صور--1090439297.html
رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور
رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور
سبوتنيك عربي
وضع القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم الخميس، صورة بجانبه لرئيس البلاد الراحل، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:44+0000
2024-07-04T07:44+0000
2024-07-04T07:44+0000
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إيران
الانتخابات الرئاسية في إيران
منظمة شنغهاي للتعاون
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أستانا
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وأعلنت إيران، بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد. وبحسب المادة 131 من الدستور، يجب أن تتم الانتخابات خلال 50 يوما من إعلان وفاة الرئيس أو عجزه، وانتقال مهامه إلى النائب الأول للرئيس، وقد شغل هذا المنصب محمد مخبر.وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، ويحضر الحدث رؤساء دول وحكومات روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا، والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا.ووقّع رؤساء دول المنظمة، اليوم الخميس، وثائق منح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن كانت عضوًا مراقبا.والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. وفي يوليو/ تموز 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في المنظمة.دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمةبوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
https://sarabic.ae/20240702/دولتان-عربيتان-تشاركان-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بلاس-في-أستانا-1090392268.html
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العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, كازاخستان, أستانا
العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, كازاخستان, أستانا
رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور
وضع القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم الخميس، صورة بجانبه لرئيس البلاد الراحل، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في العاصمة الكازاخستانسة أستانا.
وأعلنت إيران، بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.
وبحسب المادة 131 من الدستور، يجب أن تتم الانتخابات خلال 50 يوما من إعلان وفاة الرئيس أو عجزه، وانتقال مهامه إلى النائب الأول للرئيس، وقد شغل هذا المنصب محمد مخبر.
وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، ويحضر الحدث رؤساء دول وحكومات روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا، والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.
وسيحضر القمة أيضًا الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست،
عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا.
ووقّع رؤساء دول المنظمة، اليوم الخميس، وثائق منح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن كانت عضوًا مراقبا.
والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. وفي يوليو/ تموز 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في المنظمة.