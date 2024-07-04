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بوتين: هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون سيتحول إلى مركز عالمي
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رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور
رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور
سبوتنيك عربي
وضع القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم الخميس، صورة بجانبه لرئيس البلاد الراحل، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:44+0000
2024-07-04T07:44+0000
العالم
إيران
الانتخابات الرئاسية في إيران
منظمة شنغهاي للتعاون
كازاخستان
أستانا
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وأعلنت إيران، بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد. وبحسب المادة 131 من الدستور، يجب أن تتم الانتخابات خلال 50 يوما من إعلان وفاة الرئيس أو عجزه، وانتقال مهامه إلى النائب الأول للرئيس، وقد شغل هذا المنصب محمد مخبر.وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، ويحضر الحدث رؤساء دول وحكومات روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا، والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا.ووقّع رؤساء دول المنظمة، اليوم الخميس، وثائق منح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن كانت عضوًا مراقبا.والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. وفي يوليو/ تموز 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في المنظمة.دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمةبوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
https://sarabic.ae/20240702/دولتان-عربيتان-تشاركان-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بلاس-في-أستانا-1090392268.html
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العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, كازاخستان, أستانا
العالم, إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, كازاخستان, أستانا

رئيسي "الحاضر الغائب" في منظمة شنغهاي للتعاون... صور

07:44 GMT 04.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
وضع القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم الخميس، صورة بجانبه لرئيس البلاد الراحل، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في العاصمة الكازاخستانسة أستانا.
وأعلنت إيران، بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد. وبحسب المادة 131 من الدستور، يجب أن تتم الانتخابات خلال 50 يوما من إعلان وفاة الرئيس أو عجزه، وانتقال مهامه إلى النائب الأول للرئيس، وقد شغل هذا المنصب محمد مخبر.
وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، ويحضر الحدث رؤساء دول وحكومات روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا، والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.
وسيحضر القمة أيضًا الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
دولتان عربيتان تشاركان في اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" في أستانا
2 يوليو, 14:24 GMT
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا.
ووقّع رؤساء دول المنظمة، اليوم الخميس، وثائق منح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن كانت عضوًا مراقبا.
والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. وفي يوليو/ تموز 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في المنظمة.
دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
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