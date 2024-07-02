دولتان عربيتان تشاركان في اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" في أستانا
© Sputnik . Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev/
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صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، سيعقد لأول مرة اجتماع بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس"، سيحضره قادة أذربيجان وتركيا وقطر ومنغوليا والإمارات العربية المتحدة وتركمانستان وممثلو عدد من الدول الأعضاء ومنظمات دولية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "في الـ4 من يوليو، سيكون هناك اجتماع بالتنسيق مع منظمة شنغهاي للتعاون+، وسيكون هذا التنسيق لأول مرة. قبل ذلك، تم تمثيل جميع البلدان المدعوة في اجتماع موسع لمنظمة شنغهاي للتعاون، والآن تم الإعلان عن التنسيق الجديد رسميا".
وأضاف: "إن قادة أذربيجان وقطر ومنغوليا وتركيا وحاكم إمارة رأس الخيمة ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان مدعوون لحضور هذا الاجتماع الأول في صيغة منظمة شنغهاي للتعاون +".
وتابع أوشاكوف: "كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمين التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، ورئيس اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي".
19 يونيو, 21:40 GMT
وأفادت وسائل إعلام تركية، يوم 19 يونيو/ حزيران الفائت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، يومي 3 و4 تموز/ يوليو، وأنهما سيبحثان الوضع في أوكرانيا ومشروع محطة الغاز في تركيا.
وقالت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، إن "أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو".
وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيتضمن "الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".