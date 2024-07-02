https://sarabic.ae/20240702/الحكومة-الإيرانية-تكذب-مزاعم-لمرشح-رئاسي-بشأن-زيادة-طباعة-النقود-في-حكومة-رئيسي-1090396648.html

الحكومة الإيرانية تكذب مزاعم لمرشح رئاسي بشأن زيادة طباعة النقود في حكومة رئيسي

الحكومة الإيرانية تكذب مزاعم لمرشح رئاسي بشأن زيادة طباعة النقود في حكومة رئيسي

سبوتنيك عربي

ردت الحكومة الإيرانية على مزاعم صادرة من أحد المرشحين للرئاسة، بشأن فترة ولاية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T16:53+0000

2024-07-02T16:53+0000

2024-07-02T16:53+0000

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إبراهيم رئيسي

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وكان المرشح الرئاسي، مسعود بزشكيان، قال إن إيران قامت بطباعة النقود في حكومة رئيسي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، ردا على مزاعم بزشكيان: "انخفض معدل نمو السيولة في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، عندما بدأت مهامها قبل 3 أعوام من 42.8% إلى 24.1% في الشهر الأول من العام الإيراني الجاري (20 مارس/ آذار).كما أكد جهرمي أنه "من اللاأخلاقية السياسية الاستناد إلى رسم بياني أمام الكاميرا يوضح حجم سيولة الحكومة السابقة بالإضافة إلى السيولة الجديدة، ثم ينسبونه برمته إلى حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي".وأكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الأحد الماضي، صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة.وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبل، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.

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