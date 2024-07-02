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الحكومة الإيرانية تكذب مزاعم لمرشح رئاسي بشأن زيادة طباعة النقود في حكومة رئيسي
الحكومة الإيرانية تكذب مزاعم لمرشح رئاسي بشأن زيادة طباعة النقود في حكومة رئيسي
سبوتنيك عربي
ردت الحكومة الإيرانية على مزاعم صادرة من أحد المرشحين للرئاسة، بشأن فترة ولاية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T16:53+0000
2024-07-02T16:53+0000
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إبراهيم رئيسي
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وكان المرشح الرئاسي، مسعود بزشكيان، قال إن إيران قامت بطباعة النقود في حكومة رئيسي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، ردا على مزاعم بزشكيان: "انخفض معدل نمو السيولة في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، عندما بدأت مهامها قبل 3 أعوام من 42.8% إلى 24.1% في الشهر الأول من العام الإيراني الجاري (20 مارس/ آذار).كما أكد جهرمي أنه "من اللاأخلاقية السياسية الاستناد إلى رسم بياني أمام الكاميرا يوضح حجم سيولة الحكومة السابقة بالإضافة إلى السيولة الجديدة، ثم ينسبونه برمته إلى حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي".وأكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الأحد الماضي، صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة.وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبل، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240630/الداخلية-الإيرانية-إحباط-مؤامرة-1000-ساحة-والقبض-على-إرهابيين-خلال-الانتخابات-الرئاسية-1090328530.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إبراهيم رئيسي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إبراهيم رئيسي

الحكومة الإيرانية تكذب مزاعم لمرشح رئاسي بشأن زيادة طباعة النقود في حكومة رئيسي

16:53 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Mert Gokhan Kocالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
© AP Photo / Mert Gokhan Koc
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ردت الحكومة الإيرانية على مزاعم صادرة من أحد المرشحين للرئاسة، بشأن فترة ولاية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.
وكان المرشح الرئاسي، مسعود بزشكيان، قال إن إيران قامت بطباعة النقود في حكومة رئيسي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، ردا على مزاعم بزشكيان: "انخفض معدل نمو السيولة في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، عندما بدأت مهامها قبل 3 أعوام من 42.8% إلى 24.1% في الشهر الأول من العام الإيراني الجاري (20 مارس/ آذار).
كما أكد جهرمي أنه "من اللاأخلاقية السياسية الاستناد إلى رسم بياني أمام الكاميرا يوضح حجم سيولة الحكومة السابقة بالإضافة إلى السيولة الجديدة، ثم ينسبونه برمته إلى حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي".
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وأكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الأحد الماضي، صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبل، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".
وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
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